Tohle vám nikdo nepřizná, protože se jim to hodí. Čunek promluvil o Babišovi, ovlivnění voleb a trestním stíhání

„Kauza Čapí hnízdo byla známa před volbami a její účinek se ještě více zesiloval tím, že policie požádala o vydání (Andreje Babiše). Za těchto podmínek byly volby a přes to všechno Andrej Babiš drtivě vyhrál,“ zdůraznil hejtman.

Čunek také prohlásil, že nikdo z politiků nepochybuje o tom, že žádost o vydání Andreje Babiše tři měsíce před volbami byl politicky čin. Podle něj je to zcela jasné. „Někteří to pouze nepřiznají, protože se jim to hodí,“ myslí si. Policie prý měla počkat tři měsíce, zda bude znovu Andrej Babiš zvolen. A pokud ne, pak jej měla obvinit. A pokud by byl opět zvolen, měla podle Čunka zažádat o vydání až poté.

V tomto případě by jednání nebylo politicky motivované. „Žádost o vydání byla čistě politickým činem, který měl ovlivnit volby,“ několikrát zopakoval lidovec. Babiš dle jeho mínění kandidoval jako výrazný představitel hnutí ANO – a kdyby to tak nebylo, strana by se také nemusela dostat do Poslanecké sněmovny. „Všichni vědí, že Andrej Babiš, to je ANO. Lidé volili Andreje Babiše,“ připustil.

Stejně jako Babiš, i Čunek je přesvědčen, že česká policie ani státní zástupci nejsou opravdu nezávislí. „Je vidět, že obvinění jsou trestuhodně lehce vyrobitelná, že se k nim státní orgány rády uchylují,“ uvedl v rozhovoru pro ČT. Sám Čunek v roce 2007 dočasně opustil vládu Mirka Topolánka (ODS), když čelil podezření v úplatkářské aféře; později se do vlády vrátil.