Trestně stíhaný premiér ne! Nepodpoříme ani vládu bez Babiše! Politici komentují jednání o sestavení vlády

Andrej Babiš připustil, že pokud by selhal i druhý pokus o vyslovení důvěry vládě, jsou ve hře předčasné volby. Ve čtvrtečním rozhovoru pro pořad České televize Události, komentáře ale prohlásil, že nevidí důvod mezi tím, jestli vláda vládne s důvěrou, nebo ne, čímž rozpoutal velkou vlnu kritiky, protože podle politiků si vykládá ústavu po svém. První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka České televizi dokonce řekl, že v Lánech pan prezident a premiér povečeřeli ústavu.

Podle výroků stran to však vypadá, že jsou ochotny jednat s hnutím ANO v případě, pokud nebudou trvat na postu premiéra pro Andreje Babiše. Jakoukoli spolupráci s Babišovým hnutím odmítá pouze TOP 09 a ODS, a to i za předpokladu, že předseda hnutí nebude nadále premiérem republiky. "ODS nebude tolerovat vládu hnutí ANO v žádné podobě, takovou podporu odmítl jednoznačně i lednový Kongres ODS," uvedl pro EuroZprávy.cz předseda občanských demokratů Petr Fiala.

"Jsme ochotni se bavit o našem vztahu k budoucí vládě, ale případná tichá tolerance, natož podpora, se váže na jasnou podmínku: premiérem ani ministrem vlády nemůže být trestně stíhaná osoba. V případě, že by premiérem nebyl Andrej Babiš, by záleželo na programu takové vlády na tom, zda by v ní ANO mělo, či nemělo většinu atd. Takže na dalších jednáních, na která jsme připraveni. Není tedy pravda, že nechceme jednat, ale situaci blokuje hnutí ANO tím, že lpí na Andreji Babišovi jako premiérovi," napsal serveru Petr Gazdík.

KDU-ČSL stojí o spolupráci všech demokratických osobností, pokud sami mají zájem. Což je věcí dalšího vývoje," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. "SPD se již několikrát vyjádřila, že nemá problém spolupracovat s jakoukoliv stranou, která podpoří náš volební program. Pokud by pan Babiš nebyl premiérem, na postoji hnutí SPD se nic nezmění. Jde nám především o prosazování volebního programu," uvedl pro EuroZprávy.cz předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Pro server EuroZprávy.cz se rovněž vyjádřila i první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová: "TOP 09 již před volbami slíbila svým voličům, že do koalice s ANO v žádném případě nepůjde, ani vládu ANO nepodpoří, a tento slib hodlá dodržet. Není pro nás představitelné podporovat vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér, ale je pro nás nepředstavitelná i podpora vlády hnutí ANO bez Andreje Babiše, protože nevěříme tomu, že by pak do vlády nezasahoval a tak ji de facto nevedl přes své prostředníky."