Velký comeback? Na Hrad by příště chtěl kandidovat jeden velmi známý politik

Paroubek několik let vedl ČSSD, pak se ale se stranou rozešel a 1. listopadu 2011 založil novou politickou stranu s původním názvem Národní socialisté – Levice 21. století (později LEV 21 – Národní socialisté, zkratkou LEV 21).

A právě to mu nemůže řada jeho někdejších spolustraníků zapomenout. I proto v ČSSD nepanuje jednotný názor, zda by měl být Paroubek přijat zpět. Expremiér přesto věří, že mu vstup nakonec bude vstup umožněn po stranickém sjezdu, na kterém si ČSSD bude v půlce února hledat nového šéfa.

Kromě toho ale Paroubek pokukuje i po jiné funkci. „Po nějakém svém angažmá, o kterém nepochybuji, že by mohlo být úspěšné, tak bych se rád, v době, kdy to bude aktuální, tak se mohu pustit do prezidentské volby a kandidatury na prezidenta,“ řekl Paroubek pro Seznam Zprávy.

Poukázal na to, že kdyby pro ni získal podporu, zvládne poměrně rychle obnovit svou pozici u veřejnosti. Ani výsledek dalšího bývalého expremiéra Mirka Topolánka v letošních prezidentských volbách jej neodradil. „Je to zatím úvaha a ukáže se až za pět let,“ potvrdil expremiér své současné myšlenky i pro Blesk Zprávy. „Do té doby se může změnit můj zdravotní stav, může se změnit cokoli,“ přiznává.

Pokud by se pro kandidaturu nakonec rozhodl, mohl by mu jako vzor posloužit stávající prezident Miloš Zeman. I on byl premiérem a předsedou ČSSD, nakonec se s ní ale rozešel – paradoxně kvůli sporům s Paroubkem - a na podzim 2009 založil Stranu Práv Občanů (zkráceně SPO, do března 2014 Strana práv občanů ZEMANOVCI – SPOZ). Přestože se z vysoké politiky na několik let stáhl,dokázal se vrátit na výsluní a v historicky první přímé volbě zvolen českým prezidentem.