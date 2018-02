Češi jsou hlupáci, blbci a deb*lové? Poslance rozzuřila slova známé novinářky o referendu, poslal jí hodně drsný vzkaz

Procházková se na sociálních sítích hodně důrazně ohradila proti myšlence obecného referenda. Poukazuje na to, že ona sama, stejně jako třeba její děti, strávila hodně času vzděláváním sebe sama, cestováním a snahou o získání relevantních informací. Do svých potomků prý také vtlouká, aby si všechny informace ověřovaly z několika zdrojů.

I proto nechce, aby o ní v referendu rozhodovali lidé, kteří tak nečiní. „Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o mně rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky," nebere si servítky novinářka.

Její slova vytočila poslance SPD Rozvorala. Podle něj má novinářka občany za hlupáky a to se mu nelíbí. „Méně inteligentní lidé jsou hlupáci, blbci a deb*lové říká známá novinářka Petra Procházková ve svém komentáři na sociální síti," shrnuje její slova poslanec. „No a pak, že pan prezident rozděluje společnost. Je to přesně naopak, takovýto pseudoelitáři jsou podepsáni pod tím, jak je společnost rozdělená na dva tábory a všechna podobná prohlášení ten příkop ještě prohlubují,“ varuje.

Procházková si podle něj neuvědomuje, že ne všichni občané mohu být vzdělaní, a že v každé společnosti musí být místo jak pro vzdělané, tak také pro ty, kteří jsou vzděláni o něco méně. „Všichni bez rozdílu vzdělání musí tak mít stejná práva a stejné povinnosti a nikdy se nesmí stát, že by se dělaly mezi těmito skupinami nějaké rozdíly,“ píše na svém blogu na serveru iDnes.cz politik.

„Volební právo musí být pro každého stejné a v obecném referendu by se tak mělo moci hlasovat o všech důležitých (takže např. i o vystoupení z Evropské unie) otázkách kromě těch, které by byly protiústavní a neslučovaly by se s Listinou základních práv a svobod. Občané jsou vlastníky státu, který funguje na základě jejich nemalých daní a všelijakých odvodů, takže oni jsou ti, kteří by měli o svém státě rozhodovat a to co možná nejvíce přímo a ne pouze v zastoupení politických stran a jejich partajních aparátů, které jsou řízeny různými lobbistickými skupinami a některé i oligarchy,“ hájí myšlenku referenda Rozvoral.