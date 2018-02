Více peněz zaměstnancům a OSVČ? Daňový balíček by mohl platit od příštího roku

Ministerstvo financí poslalo daňový balíček do připomínkového řízení spolu s evropskou směrnicí ATAD, jež se zaměřuje proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Směrnice má do státního rozpočtu přinést zhruba 200 miliónů korun ročně, ale daňový balíček, díky kterému by si zaměstnanci a OSVČ měli polepšit, přijde stát na více jak 28 miliard korun. Na daních se tedy vybere méně. Nový daňový balíček by mohl začít platit od ledna 2019.

"Navrhovaná výše daně z příjmů 19 % představuje o 1,1 % méně, než je současná výše daňové zátěže. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy Ministerstvo financí navrhuje zrušit i tzv. solidární zvýšení daně uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů, přičemž pro odpovídající příjmy přesahující přibližně 4násobek průměrné mzdy bude zavedena druhá sazba daně 24 %, která přibližně odpovídá dnešní efektivní sazbě," uvedlo Ministerstvo financí.

Díky navrhovanému daňovému balíčku 2019 a zrušení superhrubé mzdy zůstane v peněženkách občanů o 15 mld. Kč ročně navíc, zpřehlední se daně a reálně placená daň z příjmů klesne ze současných 20,1% na 19%. pic.twitter.com/08KavbKwwf — Ministerstvo financí (@MinFinCZ) 7. února 2018

Daň 24 % bude platit pro ty zaměstnance nebo OSVČ, kteří si ročně přijdou na více jak 1,5 milionu korun. Nyní se bohatším danila průměrná měsíční daň sedmi procenty. Zrušením superhrubé mzdy si mají občané přijít na lepší peníze. Jak ukazuje přiložený obrázek, který zhotovil přímo resort financí, podle průměrné mzdy si člověk může snadno zjistit, o kolik více mu měsíčně zůstane v peněžence.

Občan s měsíčním hrubým příjmem 20 tisíc korun zaplatil státu na daních 1950 korun. Po zrušení superhrubé mzdy by mu zůstalo o 220 korun v peněžence více. Pokud zaměstnanec bere 25 tisíc hrubého měsíčně, tak mu zůstane doma 275 korun více. "Celkový dopad navržených daňových změn na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši -15,2 miliardy (na veřejných rozpočtech se jedná o - 22,3 miliardy Kč), které tak zůstanou v peněženkách daňových poplatníků," stojí v tiskové zprávě resortu financí.

OSVČ by si měly podle nového daňového balíčku rovněž přilepšit. Modelovým příkladem může být taxikář s měsíčním příjmem 80 tisíc. V dnešní době zaplatí na daních a pojistném 14 234 korun. V případě zrušení superhrubé mzdy by od ledna 2019 zaplatil 11 185 korun, což je rozdíl tří tisíc korun. Například řezník s měsíčním příjmem 40 tisíc korun hrubého by si však vůbec nepolepšil, zůstal by na svém. "Pro OSVČ přináší návrh možnost odečíst si od základu daně ¾ odvedených pojistných, čímž dojde u naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže," potvrdilo ministerstvo.