Potupa, jakou Česko nevidělo? S Babišovým ministrem na poště vyrazili dveře

Jak by vypadal odchod Česka z Evropské unie? Tady jsou slova odborníka

Metnar se ve čtvrtek vydal nejdříve na jednu z kladenských poboček pošty. Bylo ale pozdě a na poště již nebyla ani vedoucí, ani její zástupce. Pracovnice pošty jej sice nejdříve chtěla vpustit dovnitř, pak si ale zřejmě uvědomila, že by porušila předpisy a vstup ministrovi odmítla. Na Metnarovu výzvu pak pracovníci zkoušeli sehnat vedoucí pošty alespoň telefonicky, to se jim ale nepodařilo.

Podařilo se sice dovolat jejímu zástupci, ten ale nemohl na pobočku dorazit. A pracovnice tak zůstala neoblomná – Metnar dovnitř nesměl. Bylo mu ale řečeno, že na hlavní poště jistě ještě někoho zastihne a ať provede inspekci tam. To Metnar také udělal, ale ani tam neproběhly věci vůbec hladce. Ministr se nejdříve dlouhé minuty nemohl na pošťáky dozvonit. Pak mu bylo řečeno, že si jeho totožnost musejí nejdříve ověřit u nadřízených a byl vyzván ať počká přede dveřmi. Teprve po ověření byl ministr do zázemí pobočky vpuštěn a mohl vykonat kontrolu.

Mohlo by se zdát, že kontrola dopadla fiaskem a ministr musel být řádně nazloben. Opak je ale pravdou. Česká pošta má totiž, co se týká vpouštění cizích osob do zabezpečených prostor, velmi přísná pravidla. A nový ministr teď již ví, že kladenští poštáci je dodržují přesně jak mají.