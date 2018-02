Drahošovy plány? Kandidatura do Senátu a širší projekt

Píšete do životopisu lži? Může vás to hodně mrzet

Pokud by se pro kandidaturu rozhodl, chtěl by se o post senátora ucházet jako nezávislý, pokud možno s průřezovou podporou politických stran. Drahoš to řekl v rozhovoru s ČTK. Za svou prohrou ve volbách vidí především negativní e-mailovou kampaň na internetu, která byla zaměřena hlavně na seniory. Televizní debaty podle jeho názoru rozhodující vliv neměly.

Drahoše v druhém kole volby proti současnému prezidentu Miloši Zemanovi podpořila většina dosavadních protikandidátů včetně Marka Hilšera a Pavla Fischera. S nimi by se mohl potkat na podzim v senátních volbách. Drahoš se zatím o svém dalším postupu nerozhodl. "Zvažuji širší projekt, nejenom kandidaturu do Senátu, i když ta může být jeho součástí. Je to zatím ve fázi širších úvah," řekl ČTK.

Jeho společenské zapojení by podle něj vycházelo z témat, která v kampani považoval za důležitá. "Chtěl bych v tom nějakou formou pokračovat, ale ta forma je ještě věc rozvahy a debat," podotkl. Vyloučil založení politické strany, o kterém spekulovala média.

Drahoš nyní zjišťuje, jakou by mohl získat podporu od politických stran. Jednal se zástupci stran, které mu vyjádřily v prezidentské volbě podporu, tedy třeba STAN, lidovci či TOP 09. "Snažím se mluvit i s dalšími. Nechci se zaměřit jen na užší výseč, byť ty strany, které mě podpořily ve volbách, jsou v tomto směru nejaktivnější," poznamenal. Pokud by se pro kandidaturu do Senátu rozhodl, do politické strany by nevstupoval.