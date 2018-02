Lékař sestřelil Zemana. Češi si zvolili nemocného vůdce, začal. A pak to jelo

Na Jávě spadl do rokle autobus, 27 lidí zemřelo

Sláma na svém blogu píše, že Zeman je na tom špatně. „Prezidentská volební kampaň sice vyzněla, že Zeman je v „pořádku“, avšak byl to jen výsledek masivní, sofistikované, demagogické a lživé manipulace se skutečností. Zeman netrpí jen neuropatií dolních končetin, ale též retinopatií, „patií“ mozku a i laikům patrnou degradací osobnosti.".

Bývalý soudní znalec v oboru psychologie také tvrdí, že prezidentovi lékaři o jeho potížích moc dobře vědí. „Jeho lékařský tým a všichni, kdo jsou s ním „za oponou“ v těsném každodenním kontaktu, vědomě lhali, tj. Podváděli. Není též pravda, že odborníci by se neměli, pokud se nejedná o jejich klienty či pacienty, k veřejně působícím lidem (nezkresleně) vyjadřovat, ale je tomu naopak, mělo by to být jejich morální povinností.Je mi proto líto, že řada ostatních odborných lékařů a psychologů mlčela a zavinila tím, že Zeman byl znovu zvolen.“ píše Sláma.

Zemanovy nemoci jsou navíc podle něj na první pohled patrné. „Trvám na tom, že Zeman je tělesně nemocný a duševně narušený člověk. Není proto schopen řádně vést stát, o souladu s dobrými mravy nemluvě.Jak tomu bývá, dříve nebo později se ukáže, kdo měl pravdu.“ myslí si Sláma.