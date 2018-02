Romové dobře dělají, perou se za svá práva. Advokátka promluvila o kauze, která hýbe Českem

Píšete do životopisu lži? Může vás to hodně mrzet

"Jsem ráda, že někteří pozůstalí a přeživší to berou za své a perou se za svá práva, protože naše společnost je momentálně v situaci, kdy je potřeba stát na tom, že některé výroky jsou v podstatě nelegální a zároveň, že se dotýkají cti a důstojnosti lidí," uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas právnička Klára Kalibová. Čekala by také silnější reakci i ze strany politiků, kteří sice Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech odsoudili, ale patrně se jich nenajde dost na to, aby jej odvolali z postu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Zakladatelka a ředitelka organizace In Iusticia, která pomáhá obětem násilí z nenávisti, připomíná, že Okamurova omluva ani změkčení výroku, za nějž bylo na něj dvakrát podáno trestní oznámení, nemá u soudu vliv, protože skutek se stal. Soud může k omluvě přihlédnout a trest nakonec neuložit, to je vše. V případě vynesení výroku, který například pronesl Okamura, má být podle Kalibové k trestním postihům saháno až v krajních případech. "Když se podíváme na výrok Tomia Okamura, tak on neříká, že tam nebyly plynové komory, že nezemřelo šest miliónů Židů, on zlehčuje to utrpení. Musíte mít velkou představivost, aby se to dalo podřadit pod skutkovou podstatu," vysvětlila právnička, která podotkla, že verbální projevy nesnášenlivosti nemá podle ní policie tendenci moc řešit.

Podle Kalibové existuje ve společnosti jistá citlivost vůči českému utrpení za druhé světové války. Poukázala na ikonické momenty jako Lidice nebo Ležáky. "Po roce 1989 se začalo intenzivněji hovořit o holocaustu Židů. K holocaustu Romů se dostáváme postupně. Třicet let po revoluci si myslím, že stále víme o tom málo a málo tlačíme na to, aby tyto tři momenty byly dávány na stejnou úroveň," upozorňuje Kalibová.

Právnička, která obdržela cenu Alice Garrigue Masarykové za lidská práva, také varuje, že česká společnost zhrubla, a to nejen k Romům, kteří jsou na tom dlouhodobě špatně, ale například i vůči Židům. "Nemáme osobnosti, které by říkaly, že toto se nesmí. Chybí nám někdo, kdo by kriticky hodnotil vývoj společnosti směrem k nenávisti a nevraživosti," zoufá Kalibová. Je také toho názoru, že by se některé případy měly protáhnout celým trestním nebo civilním řízením, aby soudy už do budoucna rozhodly, co je už moc.