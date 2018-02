S Babišem bych šel do vlády. SPD mi vadí, uvedl Zimola

Nejdelší podmořský tunel na světě? Helsinky do Tallinn by mohl propojit už v roce 2040

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Jiří Zimola v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že by se mu líbili, kdyby o budoucnosti strany rozhodli všichni členové v referendu. Dokáže si totiž představit situaci, že se za čtyři roky najdou kritici, kteří prohlásí, že se strana zachovala špatně. "Je to Sophiina volba. Ale Andrej Babiš by si musel uvědomovat, že jsme partneři, nikoliv podřízení," vysvětlil kandidát na předsedu ČSSD svůj postoj k možnému vstoupení sociální demokracie do vlády s hnutím ANO.

Pokud by však došlo k situaci, kdy by mělo hnutí ANO v koaliční vládě například deset ministerských postů a sociální demokracie čtyři nebo pět, a automaticky by docházelo k přehlasování koaličního partnera, by zavelel k okamžitému vystoupení z koalice a návratu do opozice. Zimola zopakoval, že mu trestně stíhaný premiér nevadí, protože v demokracii a svobodné zemi by se měla ctít presumpce neviny. Odmítá však jakékoli spojení s hnutím SPD Tomia Okamury. "SPD mi zkrátka vadí, vadí mi nejasné zákulisí a financování tohoto hnutí, vadí mi, že svou propagandu postavili na lžích a strašení lidí," vyjádřil se Zimola s tím, že by mohla být sestavena vláda na půdorysu jako to minulá, tedy za účasti ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Bývalý jihočeský hejtman je zklamaný z kandidatury Milana Chovance, protože prohlásil, že se nebude ucházet o post šéfa sociální demokracie. Chválil ho za to, že chce dovést stranu pouze k mimořádnému sjezdu, proto ho nyní mrzí, že se Chovanec považuje za záchranu ČSSD. Pokud ho však členové strany zvolí do čela, tak to bude respektovat. Zároveň si je téměř jistý, že volba předsedy bude spíše dílem zákulisních dohod než svobodného rozhodnutí delegátů. "Tak to je, nejen u sociální demokracie. Vždycky to tak bylo a troufám si říci, že je to tak u všech politických stran, asi s výjimkou hnutí ANO, protože tam se pracuje podle jiného povelu," míní Zimola, jenž ale doufá, že to bude na tomto sjezdu výjimka.