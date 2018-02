Názory nemění jen blbec. Politici nám nevybíravě okomentovali Zemanovy kroky

Nejdelší podmořský tunel na světě? Helsinky do Tallinn by mohl propojit už v roce 2040

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Andrej Babiš na tiskové konferenci po čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem prohlásil, že mu hlava státu dala neomezený prostor na vyjednávání o nové vládě. Rovněž také prozradil, že Miloš Zeman už netrvá na 101 poslancích, kteří by zaručeně kabinet podpořili. Prezident tak změnil názor, protože před prezidentskými volbami tvrdil, že Babišovi sice druhý pokus na sestavení vlády věnuje - jak slíbil -, ale s podmínkou, že bude mít jistých 101 poslanců.

"Prezident Zeman je nepředvídatelným aktérem. Bude měnit požadavky, jak se mu to bude hodit," uvedla pro EuroZprávy.cz poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. "Dle mého názoru dojde ke stejnému vývoji jako u prvního pokusu, kdy Andrej Babiš sestavil vládu bez koaličních partnerů mající většinu ve Sněmovně a teprve poté bude hledat, kdo mu vládu podpoří nebo bude tolerovat," napsal pro EuroZprávy.cz člen mandátového a imunitního výboru za Piráty Lukáš Bartoň.

"Na změny názorů jsme si měli u pana prezidenta Zemana už zvyknout. Někdy podpisy - málem notářsky ověřené - požaduje, pak je nechce, poté tím hrozí, a posléze si to zase rozmyslí. Mě to už nepřekvapuje. Dá se to asi omluvit citátem pana prezidenta, že "názory nemění jen blbec"," míní předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Pro server EuroZprávy.cz se krátce vyjádřil i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, podle něhož "to není nijak překvapivé.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na svém twitterovém účtu komentoval Babišovo tvrzení, že mu prezident Miloš Zeman daroval k sestavení vlády neomezeně dlouhou dobu. "Neomezený ten čas přece jen není. Nejpozději v říjnu 2021 musí být jednání ukončena. Přísnost musí být...," uvedl poslanec.