Dusno v ČSSD: Někomu pěkně cákají nervy, my se ale nedáme, jim jde jen o křesla, vzkazuje Hašek

Vadí mu prý zejména způsob, jakým média a někteří politici mluví o platformě „Zachraňme ČSSD“, jejímž je Hašek členem. „Někomu pěkně cákají nervy před příští nedělí,když přes některá média rozjíždí příběh “platforma-rozvraceči ČSSD”, např.dotazy, zda se nechystám(e) opustit ČSSD.“ napsal Hašek na svůj Facebook. Dále vysvětluje, že poslání oné platformy je podle něj ale zcela jiné. „Tak aby bylo jasno. Platforma Zachraňme ČSSD vznikla jako neformální diskusní platforma uvnitř ČSSD a přinesla něco v posledních letech nemožného, pronásledovaného a likvidovaného- svobodnou diskusi a možnost svobodně bez obav z následků prezentovat vlastní názor.“ tvrdí.

Podle Haška se to ale mnohým sociálním demokratům nelíbí. Ti si dle jeho názoru chtějí nechat stranu pro sebe a prosazovat svoje vlastní zájmy na její úkor. „To (vnitrostranická diskuse) bylo pro některé vždy nebezpečné a teď zvlášť.Co kdybychom nakazili členskou základnu a ona se ptala,chtěla být skutečně slyšet a mít i vlastní názor??? Tomu je třeba zabránit tím,že z nás udělají rozvraceče, je to ostatně tradiční postup dosavadních “sjednocovatelů”, to je jediné, co umí místo diskuse, naslouchání odlišným názorům a jejich respektování. Právě kult “jediné sjednocené pravdy” srazil ČSSD v uplynulých letech na kolena a v parlamentních volbách 2017 nás málem se 7.5% poslal na politický hřbitov.“ píše někdejší jihomoravský hejtman.



Haškovi a dalším členům platformy jde přitom ale dle jeho slov jen o dobro strany a její budoucnost. „Takže - dál chceme vést svobodnou diskusi o budoucnosti ČSSD, před sjezdem i po něm, chceme hledat cesty ke znovuobnovení důvěry veřejnosti v ČSSD, nebudeme přitom řešit žádné mocenské ani jiné kšefty. Chápeme, že jsou z toho někteří oprávněně nervózní, ale nám jde o budoucnost ČSSD, ne o vlastní křesla a křesílka. Věříme, že naše cesta bude pro ČSSD úspěšná a neuhneme z ní. Věříme, že na tyto hrátky demokratická média nenaskočí.“ dodává Hašek.