Průzkum: Babišovi se nejlépe umí postavit Hašek, v čele ČSSD ale lidé chtějí někoho jiného

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Sympatie k ČSSD podle průzkumu cítí 44 procent Čechů, naopak 55 procent na otázku odpovědělo záporně. Respondenti také měli vybrat kandidáta, který by podle nich byl nejlepším předsedou.

Nejvhodnějším předsedou by podle sympatizantů ČSSD byl Milan Chovanec (17 procent), Jan Hamáček (14 procent) či Jiří Zimola (13 procent). S menším odstupem na čtvrtém místě skončil Miroslav Krejčík (10 procent), za ním pak Antonín Staněk (8 procent), Jan Jukl (4 procenta) a Romana Žatecká (2 procenta). Podobně to vidí i ti, kteří s ČSSD nesympatizují. Ti by si v čele strany uměli představit Chovance (16 procent), Zimolu (15 procent) či Jana Hamáčka (12 procent).

„Aktuální výzkum ukazuje, že z pohledu veřejnosti, nehledě na přímé sympatie ke straně “oranžové růže”, jsou nejpřijatelnější na post předsedy Milan Chovanec a Jiří Zimola. Pokud by si vybírali pouze stoupenci ČSSD pak by připojili ke jmenované dvojici ještě Jana Hamáčka,“ komentuje pro EuroZprávy.cz výsledky politolog a ředitel agentury Phoenix Research Jan Kubáček.

„Lze usuzovat, že Milanu Chovancovi i Jiřímu Zimolovi pomáhají témata, která oslovují širší veřejnost a mají v sobě protestní náboj, ať jde o právo držení zbraně a otázku migračních kvót, tak i oblast zdanění církevních restitucí a regionální politiku, která je blíž lidem než politika centrální,“ vysvětluje Kubáček.

Agentura se také respondentů ptala, která z osobností ČSSD by podle nich byla největším „soupeřem" šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle 14 procent by to byl exhejtman Jihomoravského Kraje Michal Hašek, těsně za ním se umístil Chovanec (12 procent), Jiří Zimola a Martin Netolický (oba 9 procent), Jan Chvojka či Lubomír Zaorálek (oba 8 procent), Michaela Marksová (6 procent) a Bohuslav Sobotka a Jan Hamáček (oba 5 procent).

„Výzkum i ukázal, že za 'zlé muže' ČSSD, kteří se podle oslovených občanů umí úspěšně ozvat Andreji Babišovi, jsou považováni jihomoravský exhejtman Michal Hašek a exministr vnitra Milan Chovanec,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz politolog.

Velmi zajímavá je podle něj i značná rozpolcenost oslovených občanů k případné společné vládní koalici ČSSD s hnutím ANO. „V této otázce je společnost rozdělena téměř na stejnoměrné třetiny a rozdíly jsou statisticky poměrně malé,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Kubáček.

Těsná většina je pro, aby ČSSD vstoupila do koalice s hnutím ANO. Rozhodně ano na otázku odpovědělo 11 procent, spíše ano 27 procent, spíše ne 18 procent a rozhodně ne 14 procent. Zbylých 30 procent uvedlo, že neví. „Ukazuje se, že případná spolupráce s ANO bude klást na sociální demokracii velké nároky v tom, aby si své rozhodnutí náležitě veřejně obhájila, adekvátními vládními tématy a aktivním vystupováním 'odpracovala',“ domnívá se expert.

„Pokud by měla veřejnost vybírat 'tvář' sociální demokracie pro vládu s hnutím ANO, pak by nejčastěji upřednostnila exministra vnitra Milana Chovance a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. S odstupem pak bývalého předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka,“ dodal pro EuroZprávy.cz Kubáček. Chovanovi vyjádřilo podporu 40 procent těch, kteří souhlasí se vznikem koalice. 38 procent by bylo pro Zimolu a zbylých 22 procent by preferovalo Hamáčka.

Výzkum osobnosti ČSSD a koalice s hnutím ANO byl proveden ve dnech 25.1. - 4.2.2018 na vzorku 970 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel celé ČR ve věku od osmnácti let.