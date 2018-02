Zemanův sponzor promluvil: Mám smlouvu podepsanou prezidentem

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Tomáš Hrdlička byl léta pražský komunální politik, jehož jméno se pojí s érou primátora Pavla Béma. Poté, co vládu v Praze převzal občanský demokrat a nynější poslanec Bohuslav Svoboda o svůj vlil z velké části přišel. V současné době podniká v pohostinství. Podnikatel přiznal, že byl do jisté míry zapojený do prezidentské kampaně Miloše Zemana. Hrdlička serveru Aktuálně.cz sdělil, že na kampaň současného prezidenta přispíval už v roce 2013, tedy v prvních přímých prezidentských volbách. V letošním roce mu na kampaň přispěl zhruba 440 tisíci korunami.

"Mám na to darovací smlouvu podepsanou panem prezidentem," uvedl podnikatel s tím, že zaplatil například za letáky podporující Miloše Zemana v době, kdy hlava státu prohlašovala, že žádnou kampaň nevede. "Kampani jsem se nevěnoval, nepatří do mé působnosti. Takže žádný komentář," sdělil serveru tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Hrdlička prozradil, že před pěti lety pomáhal s vervou zejména v připravování strategie. V letošním roce pouze daroval finanční prostředky rozdal několik rad prostřednictvím svého známého, hradního kancléře Vratislava Mynáře. "Angažovanost v rámci kampaně teď byla marginální. Symbolická ve smyslu, že jsem chtěl těm lidem, kteří to táhli a dělali, říct, že jsem tu a že tu budu, i když to nevyjde," prozradil bývalý komunální politik.

Financování kampaně prezidentského kandidáta Miloše Zemana dlouhodobě kritizoval také Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí. Volební tým prezidenta Zemana totiž celou dobu prohlašoval, že žádnou kampaň nevede, přestože se objevily billboardy podporující Miloše Zemana. Ukázalo se, že zadavatelem byl spolek Přátelé Miloše Zemana, jehož předsedou představenstva je hradní kancléř Vratislav Mynář.