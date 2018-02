Bují v Česku vazby na Rusko? Janda varuje před hrozbou, Zimola reagoval pro EZ

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Janda na svém Facebooku představuje spletitou síť lidí, v níž kromě Zimoly figurují i bývalý důstojník KGB Vladimir Jakunin, bývalý plukovník ČSLA Zdeněk Zbytek nebo prezident Miloš Zeman. Jak podle Jandy celá síť funguje? „Jak víme, Miloše Zemana seznámil s Vladimirem KGB Jakuninem Zdeněk Zbytek. Ten plukovník komunistické armády, který v roce 1989 navrhoval rozehnat demonstranty tanky.“ píše Janda na úvod.

Pak dále pokračuje v rozplétání údajných vazeb. „Pan Zbytek pak začal dělat business v Rusku. Dodnes sídlí v budovách ruské ambasády. Na přelomu tisíciletí začal pracovat na Miloši Zemanovi. Evidentně ho přivedl do rukou Vladimira Jakunina, kterého prý potkal "nad pivem". Miloš Zeman od té doby jezdí na Jakuninovy KGB/FSB teambuidlingy, kde útočí na Západ a kopíruje pohled Moskvy na Ukrajinu, či Sýrii.“



Následně již přechází ke zmíněnému Zimolovi. „Jenže pan Zbytek myslí dopředu. Začal pracovat na politicích, kteří by do budoucna mohli hrát roli spojenců Moskvy. Proto do Ruska jel například s tehdejším hejtmanem ČSSD Zimolou, který je znám z pokusu o lánský puč a je blízký Miloši Zemanovi.Jiří Zimola nyní kandiduje na předsedu ČSSD. Ve vedení sociální demokracie téměř jistě zakotví, otázka je jen jak vysoko.“ uzavírá Janda.

Jiří Zimola to pro EuroZprávy.cz odmítl. "S ohledem na bohatou minulost pana Jandy nelze brát jeho tweety jako politologický materiál, obzvláště upozorňující na kultivaci, zcela vážně. Je to absolutní nesmysl." sdělil naší redakci Zimola.

"Společně jsme se s kolegy jako členové delegace za Jihočeský kraj v rámci naší pracovní cesty v partnerském Jekatěrinburku zúčastnili vyhlášené mezinárodní akce Russian army expo, kam jsme byli pozváni sverdlovským gubernátorem." říká bývalý jihočeský hejtman. Podle něj měla návštěva i konkrétní výsledky.

"Přivezli jsme tam tehdy přes 30 českých podnikatelů, zástupce vysokých škol a turismu. Bylo to v době před uvalením ruských sankcí. Je to stejné, jako když na Zemi živitelce vyfotíte čínského velvyslance. Znamená to, že je agent?" uzavřel pro EuroZprávy.cz Zimola.