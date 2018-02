Sobotka se vrátil z politického záhrobí? Ostře se navezl do Zemana a Babiše, pak se strhla divoká debata

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Sobotka se vrátil do rodného Jihomoravského kraje. Koupil si byt ve dvacetitisícovém Vyškově, přepsal si tam i své trvalé bydliště. Podle svých slov se chce věnovat hlavně okresní organizaci sociální demokracie.to ale neznamená, že by přestal sledovat, co se na politické scéně děje.

Česko 2018: Jsme asi jediná země v Evropě, kde prezident a premiér dokážou mlčet k tomu, když zástupci parlamentní strany zpochybňují památku obětí nacismu a holokaustu. Souhlasí s Okamurou, nebo je jim to prostě jedno? — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 6. února 2018

„Česko 2018: Jsme asi jediná země v Evropě, kde prezident a premiér dokážou mlčet k tomu, když zástupci parlamentní strany zpochybňují památku obětí nacismu a holokaustu. Souhlasí s Okamurou, nebo je jim to prostě jedno?“ kritizuje Andreje Babiše a Miloše Zemana Sobotka.

A řada diskutujících na twitteru s ním souhlasí. „Vážený pane, v této republice už dávno ani Hrad ani představitelé vlády neřeší názory poslanců. Neřeší se lež, dezinformace. Atd.,“ uvedla jedna z uživatelek. „Ti neudělají nikdy nic, co by jim vzalo nějakého příznivce. Stejně jako Okamura,“ přisadil si další diskutující.

Mnozí poukazovali právě na spolupráci prezidenta, premiéra a šéfa hnutí SPD. „Když oni se mezi sebou hodně moc potřebují. Zeman + Babiš + Okamura = Bratrstvo kočičí pracky,“ napsal diskutující. „Jeden je jednou nohou v hrobě a druhej řídí stát jako firmu, tudíž ho zajímají jen prachy.,“ dodal další.

„Já myslím, že Babiš ani neví, jestli souhlasí nebo nesouhlasí. On je tak hloupej, že to ani pochopit nemůže. Rozumí jen byznysu, podsvětí a kamarádům komunistům a StBákům. On teď vůbec nechápe v jaké je funkci, jeho mozek na to nemá kapacitu,“ tvrdě se do premiéra pustil jeden z užibatelů.

Našli se ale i tací, kteří se naopak pustili do Sobotku. „Jsme asi jedinou zemí v Evropě, kde si premiér myslí, že byt stojí 40 tisíc. Co s takovým premiérem? No už je naštěstí pryč,“ uvedl jeden z uživatelů s odkazem na kauzu bytů OKD.

„Expremiér vyzývá k omezení svobody slova?“ ptal se další. Jiní poukazovali na to, že Sobotka po prohraných volbách do Poslanecké sněmovny prožil „politickou smrt“. „V politickém záhrobí je signál?“ vysmívají se lidé expremiérovi. „Vy ještě žijete?“ divil se další diskutující.