Fiala varuje ANO: Spolupráce s KSČM by byla hanebná symbolika únoru 1948

Lidé v práci lenoší. Proč si to firmy nechávají líbit?

Kolik by si měli lidé odkládat na důchod?

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

"Doufám, že premiér v demisi nehodlá "oslavit" 70. výročí února 1948 návratem komunistů k moci, byť jen nějakou jejich nepřímou účastí na vládě," píše předseda ODS Petr Fiala v tiskové zprávě. Bývalý ministr školství by to považoval za hanebnou symboliku a porušení demokratického společného postoje české polistopadové politiky. "Jsem přesvědčen, že žádný osobní ani politický sen nestojí za to, aby ho umožnili snít komunisté," tvrdí poslanec.

Znovuzvolený šéf občanských demokratů se rovněž vyjádřil ke slovům premiéra v demisi Andreje Babiše, jenž připustil předčasné volby v případě, že selže i druhý pokus o vyslovení důvěry vládě. "Jsme v situaci, kdy se zde ohýbá ústava, obcházejí se pravidla a premiér v demisi místo řádného vyjednávání o většinové vládě ostatním vzkazuje - buď bude po mém, anebo dotlačím zemi k předčasným volbám," uvedl Petr Fiala, který tato slova nepovažuje za prohlášení odpovědného politika.

Připomíná, že jeho strana bude i nadále hlídat pravidla a je připravena zastávat roli vedoucího demokratické opozice. "Nebojíme se ani předčasných voleb, byť k nim nevidíme důvod," doplnil předseda druhé nejsilnější partaje ve Sněmovně. Znovu však zopakoval, že s hnutím ANO do vlády nevstoupí. "S hnutím ANO o vstupu do vlády ani o žádné formě podpory nevyjednáváme. Naše důvody, které jsme opakovaně uvedli, trvají a náš postoj se nemění," trvá na stanovisku občanských demokratů, které si odsouhlasili na stranickém kongresu v lednu, Petr Fiala.