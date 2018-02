Já určitě ústa držet nebudu, vzkazuje Zemanovi známý politik. Zvítězil jste díky lživé a nefér kampani, strašíte společnost

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Telička po vyhlášení výsledků v pořadí druhé přímé volby prezidenta na sociálních sítích napsal, že nemůže pogratulovat člověku, který se nechová slušně a nevede si férově a zodpovědně. Teď přiznává, že se objevilo několik účelových reakcí o tom, že nerespektuje výsledek demokratické volby. „Proto shrnují pár bodů pro lepší pochopení,“ vysvětluje europoslanec.

„Výsledky demokratických voleb samozřejmě respektuji. Nejen to. Pokud bude hlava státu pracovat ve prospěch skutečných zájmů této země, o čemž mám své pochybnosti, přeji ji hodně úspěchů. Nicméně nemohu pogratulovat člověku, který zvítězil díky lživé a netransparentně financované kampani, působící na ty nejnižší lidské pudy,“ vysvětluje svůj postoj Telička.

Kdyby se prý Zeman choval jinak, i on by prý hovořil jinak. „Pogratuloval bych Miloši Zemanovi, byť nebyl mým favoritem, kdyby jednal v předvolební kampani férově, neklamal by veřejnost, neurážel by svého protikandidáta (jak přímo, tak prostřednictvím svého nejbližšího okolí) a nestrašil by společnost,“ vyčítá mu Telička.

V letošních volbách podle něj prohráli lidé, kteří si přejí důvěryhodného prezidenta jako hlavu svobodné a otevřené společnosti pevně zakotvené v Evropské unii a Severoatlantické alianci. „Výsledky sice zhatily naděje na změnu, které jsme do těchto voleb mnozí vkládali, nicméně naděje na zlepšení stále nemizí. Můžeme ji zvyšovat již nyní my sami, a to pokud se nás mnohem více zapojí do veřejného života a do zápasu o povahu české demokracie,“ myslí si politik.

Uvádí, že on sám již roky navštěvuje nejrůznější části republiky, aby hovořil i s lidmi mimo Prahu. „A mám s tím jen dobré zkušenosti. Proto v nich budu i nadále pokračovat, budu nastolovat z mého pohledu relevantní témata a řešení, byť mohou být nepopulární.

Místo toho, abychom si nyní na voliče Miloše Zemana ukazovali a kroutili nad nimi hlavou, bychom se jim měli snažit porozumět. Měli bychom zjistit důvody, proč lidé Zemanovi důvěřují, přestože už dávno ztratil důvěryhodnost podstatného množství obyvatel,“ vysvětluje Telička. O tu podle europoslance přišel mimo jiné i proto, že se omezuje na několik málo populistických témat. „Pokud tyto důvody nepochopíme, může to velmi negativně ovlivnit další vývoj naší společnosti. Velkorysost se totiž od Miloše Zemana nedá očekávat ani během jeho druhého mandátu. Nyní už nebude mít co ztratit a teprve se ukáže, jakým prezidentem skutečně je,“ myslí si Telička.

Poukazuje na to, jak se Zeman choval v den vyhlášení výsledků voleb. „Jen pár minut po zvolení vyprávěl Václavu Klausovi, který ho přišel podpořit do volebního štábu, že jeho odpůrci budou muset na následujících pět let “zavřít ústa”. Tím ukázal, jak by měla v jeho představě vypadat demokracie a v očích velké části naší společnosti klesl zase o něco níže. Zeman by si měl uvědomit, že mluví o těch 2,7 milionech lidí, které hlasovaly pro Jiřího Drahoše a kterým tato země patří stejně jako všem ostatním. Já určitě ústa držet nebudu. Nyní je totiž velmi důležité zapojit se do veřejného života a účastnit se tak střetu o povahu české demokracie. Naděje totiž stále je, i když opět trochu pohasla,“ dodává Telička.