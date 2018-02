Večerka pro migranty? Nápad by se mohl zvrtnout, děsí se diplomat

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

„Rakouský vicekancléř Strache navrhl, že by migranti měli jakousi večerku. Tedy, že by od určité večerní hodiny, do určité ranní hodiny, museli být na ubikaci.“ připomíná na svém Facebooku Pojar. „Je možné, že by to některé uprchlíky od cesty do Rakouska odradilo.“ připouští. Dodává ale, že to v sobě skrývá i velké potenciální riziko. „Nezapomínejme na to, že k největší radikalizaci dochází ve vězení.“ upozorňuje totiž.



Poukazuje tak na fakt, že pokud je mnoho migrantů uzavřeno společně ve stejné místnosti, rostou mezi nimi radikální nálady. „Zavírání migrantů na ubytovnách by nevedlo nikam jinam.“ myslí si tak Pojar. „K největší radikalizaci dochází právě ve věznicích a to včetně těch v Západní Evropě. Mohli bychom tak řešit více islamistů, více extremistů a samozřejmě ještě horší integraci, s kterou je to už teď špatné.“ dodává bývalý velvyslanec.

Vícekancléř Strache s návrhem na večerku pro migranty přišel začátkem ledna. Je totiž předsedou strany FPO, která je součástí nové rakouské vládní koalice. Jeho strana se dlouhodobě staví proti migraci. Strache ke zmíněnému návrhu rakouské televizi ORF řekl, že „azylová politika potřebuje řád“.