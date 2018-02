Pseudokoncentrák v Letech? Kdyby blbost nadnášela. To tam umírali pseudolidi? Roznerova slova vyvolala pořádnou bouři

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Rozner na konferenci SPD, která se konala na začátku prosince 2017, uvedl: „Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku.“

Konference sice byla pro novináře nepřístupná, České televizi se ale podařilo získat zvukový záznam Roznerova vystoupení. „Je to spíše ukázka vysoké (ne)úrovně některých našich zákonodárců," okomentoval Roznerova slova Herman.

A není zdaleka jediný, kdo se ostře ohradil. „Kdyby blbost nadnášela, ani by se nemusel pan poslanec a celá SPD vybrušovat. Jinak chtěl bych vidět jak by poslanci SPD mluvili, kdyby tam zemřel někdo z jejich předků a pak pro ten odkup hlasovala celá vláda včetně ministrů za ANO!“ rýpnul si do poslance lidovec Marian Jurečka.

Kdyby blbost nadnášela, ani by se nemusel pan poslanec a celá SPD vybrušovat. Jinak chtěl bych vidět jak by poslanci SPD mluvili, kdyby tam zemřel někdo z jejich předků a pak pro ten odkup hlasovala celá vláda včetně ministrů za ANO! pic.twitter.com/0D7rel8PmD — Marian Jurečka (@MJureka) 5. února 2018

Tím ale neskončil. „Chtělo by to zajistit pro klub SPD exkurzi třeba do Let, Terezína či do Osvětimi, aby přestali s výkladem dějin podle svých představ. Jsem připraven jim na takovou vzdělávací cestu i přispět v rámci budoucnosti našeho národa.,“ nabídl se exministr. „Navrhnu zřízení sněmovního Doučovacího výboru pro historii a fungování EU. Někteří poslanci to potřebují víc jak prase drbání,“ dodal Jurečka.

„Z posledních výroků Miloslava Roznera už je celkem jasné, proč mají poslanci SPD zakázáno mluvit s novináři,“ uvedla na sociálních sítích ODS.

„‪Výrok poslance Roznera o Letech, kde zemřelo 326 lidí a další skončili v plynových komorách v Osvětimi, je ostudný a pochopitelně vyvolává u mnohých také posměch. Namístě je ale teď především odsouzení, ne vyjednávání s jeho stranou o podpoře vlády," myslí si bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.

„168 hodin to vydalo teď, neznal jsem, smutné a hnědší, než bych čekal,“ uvedl na sociálních sítích Pirát Mikuláš Ferjenčík, který se ještě před pár dny Roznera zastával.

„Kdyby hloupost nadnášela, tak by pan poslanec létal jako....Bohužel, pak veřejnost hodnotí Sněmovnu i podle takových exotů,“ přisadil si bývalý poslanec ČSSD Václav Votava.

„Jedna z nejděsivějších vzpomínek mého dědy na Osvětim byla romská maminka prosící o chleba pro své hlady umírající dítě. Podle poslanců SPD očividně neexistující pseudo-holocaust. Kdy zpochybníte existenci Osvětimi, když už jste začal Lety, poslanče Roznere?“ nešetří kritikou Zuzana Schreiberová, výkonná ředitelka Multikulturního centra Praha. ‏

„Pane poslanče Roznere, tohle je jen část lidí, kteří zemřeli v Letech. Podle vás zřejmě pseudolidí, že?“ uvedl na sociálních sítích spisovatel Jiří Padevět, který spolu se statusem zveřejnil s částí seznamu těch, kteří v táboře v Letech zemřeli.

O koncentračním táboře Lety u Písku v rozhovoru pro DVTV mluvil před několika dny i šéf SPD Tomio Okamura. Mimo jiné řekl, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Později se omluvil za své původní tvrzení, že tábor nebyl oplocený. Jeho slova odmítli historici i Muzeum romské kultury v Brně. Česko-romské sdružení Konexe na něj kvůli jeho výrokům dokonce podalo trestní oznámení.