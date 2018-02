Fotka Drahoše vyvolala pořádný poprask. To by Zeman neudělal, ten dovede jen (z)řídit stát, spustila Džamila Stehlíková

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

„Včera v metru. Zemana v metru si představit nedovedu,“ napsala k fotce Jiřího Drahoše stojícího v metru Stehlíková. Snímek a její slova vyvolaly velmi vášnivou debatu. Někteří diskutující poukazovali na to, že vzhledem ke zdravotnímu stavu Zemana by to asi ani nebylo možné. „No, nedovede být prostým občanem, nedojede ani metrem, ale stát (z)řídit jistě dovede,“ obratem zareagovala exministryně.

Další se ale Zemana zastávali. „Kolik jste toho najezdila metrem jako ministryně?“ zapojil se do debaty někdejší senátor ČSSD Zdeněk Škromach. „Pan Drahoš je občan české republiky tak proč by nemohl jezdit metrem? Pan Zeman je prezident české republiky . Už to chápete? Prezidenti nejezdí metrem, takové jsou zvyky na celém světě,“ uvedl další z uživatelů.

Stehlíková ale trvala na tom, že si Zemana v metru představit nedokáže. „Vy ano? A neřeším proč, prostě si to nedovedu. I v době, kde prezident nebyl. Nemohu za to. Havel nejen že jezdil v metru, ale také seděl v kriminále. To zdraví zničil tam, kdežto Zeman - alkoholem. Malý rozdíl,“ rýpla si lékařka.

Na otázky, proč by vůbec měl Zeman jezdit metrem, Stehlíková odpovídala jasně: „Je prezidentem dolních deseti milionů přece.“ „Nemluvím o volbách, ale o svých představách, nedovedu si to představit, aby prezident dolních deseti milionů sestoupil z milionům z Hradu, protože on není ani horních deset tisíc, on je ten JEDEN a už je ve velkých dějinách, ale Drahoš je v metru. Co je na tom nejasného?“ nechápavě se diskutujících ptala Stehlíková.