Jsme v politicky perverzní situaci, tvrdí Fiala

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Staronový předseda občanských demokratů Petr Fiala se zamýšlí nad tím, jak v příštích prezidentských volbách předejít tomu, aby nebyly nenormální a nepřirozené jako ty letošní. Zdůrazňuje, že ačkoliv byl profesor Jiří Drahoš bez politické zkušenost a přesto se hlásil na místo nejvyššího ústavního činitele v zemi, mohl alespoň politický souboj přenechat politickým stranám, vládě a opozici. Platilo by to i v případě nevměšování se do zahraniční politiky státu.

Co však dělá Fialovi starosti, je tzv. "vítězná koalice" Miloše Zemana. "Její politický, programový a ideologický obsah je těžko srozumitelný. Ano, taková nesourodá a účelová koalice podporovatelů a voličů se občas může vytvořit a může být i dočasně mocensky úspěšná. Možná bude dokonce zkopírována na vládní úrovni. Ale z hlediska zájmů naší země je to koalice neproduktivní a neperspektivní. A z hlediska prosazení našich zahraničně politických cílů je navíc zcela nepoužitelná," uvedl politolog a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy v komentáři pro Forum24.cz.

Výsledek letošních voleb vznikl na základě několika paradoxů. Mezi ně patří například Zemanův elektorát, který jej volil v domnění, že je bojovníkem proti špinavým praktikám minulých let z doby opoziční smlouvy. Přitom je Miloš Zeman jejich hlavním protagonistou. Dále Fiala upozorňuje na skutečnost, že hlava státu coby bojovník s migrací je mýtus, protože kvóty odmítají všichni politici. "Pokud je klíčovým politickým tématem budoucnost EU a ČR v ní - a to téma určitě je - pak je skutečným paradoxem, že nejdůslednější euroskeptici a zastánci czexitu podporovali proevropského eurofederalistu, který byl donedávna ještě i největším zastáncem rychlého přijetí eura," podotkl lídr nejsilnější opoziční strany. "Ideově vyprázdněná politika a politickým zemětřesením otřesená politická scéna prostě umožnila tuto nenormální, politicky perverzní situaci," doplnil Fiala.

Přiznává, že sice Jiří Drahoš nebyl pravicovým kandidátem, který neměl ani politickou zkušenost, ale pro mnoho lidí to byla volba rozumu, když ne například srdce. Ve srovnání s Milošem Zemanem byl přijatelným kandidátem, což však k úspěchu nestačilo. Předseda ODS vyzývá k renesanci tradiční politické strany, ne které už pracují občanští demokraté. Je také zapotřebí, aby obnovená pravice vygenerovala autentického kandidáta, který by se dostal do finále.