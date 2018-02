Krajská konference ČSSD v Olomouckém kraji na předsedu nominovala primátora Staňka

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Staněk novinářům řekl, že v případě zvolení do funkce předsedy chce konsolidovat stranu. Zároveň se vyslovil pro účast ČSSD ve vládě. "Podle mého názoru to, proč každá politická strana vstupuje do volebního klání, tak to je podíl na politické moci a možnost prosazovat volební program. Chce li sociální demokracie hájit sociálnědemokratický program, tak to může učinit pouze jako součást vlády," uvedl Staněk, podle kterého je třeba respektovat politický realismus a jednat o sestavení takové koaliční vlády, která získá důvěru ve Sněmovně.

Zároveň by se ale prý přikláněl k tomu, aby ve vládě nebyly trestně stíhané osoby. Jednoznačným vítězem voleb je podle Staňka hnutí ANO. Problém s trestním stíháním předsedy ANO Andreje Babiše by podle něj mohl být teoreticky vyřešen tak, že ve vládě nebudou předsedové politických stran. "Andrej Babiš je velmi silným předsedou svého hnutí a pochyboval bych, že by se vzdal té možnosti být i premiérem. V tom případě pak to bude plná odpovědnost politických stran, které budou nominovat své kandidáty do vlády, a to se všemi důsledky z toho plynoucími," podotkl Staněk.

Pro Staňka podle krajského předsedy ČSSD Jiřího Zemánka dnes hlasovala drtivá většina účastníků krajské konference strany. "Bereme to jako silný závazek pro nás, pro vyjednávací pozice. Pevně věřím, že s podobně dobrým projevem pan primátor vystoupí na sjezdu a přesvědčí ostatní delegáty sjezdu, že on bude tím pravým do čela sociální demokracie," řekl Zemánek.

Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách, které se konaly loni na podzim. Do té doby nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli špatným preferencím ČSSD Bohuslav Sobotka.

Chovanec a sjezd pozval také čerstvě znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana, který nabídku přijal. Na poslední sjezd, kde byl loni v roli předsedy potvrzen Sobotka, Zeman pozvánku vůbec nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ho naopak podporují.