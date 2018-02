Spor o "mlátičku" Ondráčka pokračuje. Komisi pro GIBS bude řídit Chovanec?

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Podpora zvolení Ondráčka do čela sněmovní komise by nemělo být součástí vyjednávání o nové vládě. "Nemyslím si, že by to byla součást vládních vyjednávání," řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Jan Hamáček, který je místopředsedou ČSSD a jedním z kandidátů na příštího předsedu strany, doufá, že jakákoli vyjednávání o kabinetu budou zejména o programu, ne o funkci ve sněmovní komisi.

Ondráček jako člen pohotovostního pluku zasahoval proti protirežimním demonstracím. KSČM na Ondráčkově nominaci trvá a navrhne ho i do další volby.

Vondráček uvedl, že byť funkce předsedy komise je vesměs organizační, má s kandidaturou Ondráčka osobní problém. "Není to šťastné řešení," řekl. Poukázal na to, že v politice mají význam i symboly. Hamáček podotkl, že ČSSD pro Ondráčka nehlasovala a hlasovat pro něj nebude ani v budoucnu. Dovede si představit, že sociální demokracie nasadí vlastního kandidáta. Možností je podle Hamáčka nominace exministra vnitra, úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance, který je členem komise pro kontrolu GIBS.