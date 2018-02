Fischer se zděsil: To je normalizační proces, zase bojujeme o svobodu a budoucnost demokracie

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Fischer se netají tím, že ho dění v Českém rozhlase znepokojuje. „Alarmující postup generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala ani přes protesty veřejnosti nebere konce. Reportáže Janka Kroupy o praktikách Agrofertu chce zneužít v normalizačním procesu jako odstrašující příklad, jak se prý nemá dělat žurnalistika,“ diví se bývalý diplomat.

On sám se novinářů a jejich práce zastává. „Kdyby nakonec člověk dostal na výběr mezi vládou bez novinářů nebo novináři bez vlády, měl by si vybrat to druhé. Tedy měl by dát přednost novinářům. Tak promluvil americký prezident Thomas Jefferson (1787) o významu svobody tisku pro demokracii. Připustil tím, že odpovědný novinář může být pro společnost důležitější než kdejaký ministr,“ zdůraznil Fischer.

„V našem případě jde navíc o ministry, kteří spravují zemi, aniž k tomu dostali důvěru parlamentu. Nemohu si pomoci. Zápas o svobodu je tu, a opět je to u Rozhlasu,“ dodal na sociálních sítích.

Fisher kauzu kolem rozhlasu komentoval již v minulosti. „Na veřejnoprávní média musíme klást ty nejvyšší nároky řemeslné poctivosti. Výměnou jim musíme zaručit redakční svobodu. V debatě o Janku Kroupovi a dalších novinářích Českého rozhlasu je řeč i o budoucnosti demokracie,“ uvedl před několika dny na twitteru.

Obavy o vývoj v rozhlase projevil i další neúspěšný prezidentský kandidát marek Hilšeř. „Zastrašování investigativních novinářů veřejnoprávních médií skrze ředitele ČRo se nesmí politikům ve střetu zájmu tolerovat,“ poznamenal na twitteru,