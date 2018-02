I Česko je pro putinovské Rusko nepřítel. Bývalí velvyslanci oceňují novou doktrínu USA

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Cílem doktríny je mimo jiné odradit Rusko od toho, aby hrozilo byť jen omezeným jaderným útokem v Evropě. Jak informovala agentura AP, Moskva musí být přesvědčena o tom, že by za to zaplatila "nepřijatelně vysokou cenu". Nová doktrína se rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice.

Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by však přesně definovala, co to znamená. Trump stále sází na jejich odstrašující účinek. V textu se také uvádí, že Severní Korea zůstává "jasnou a vážnou hrozbou" pro USA a její spojence.

"Nežijeme v ideálním světě a hrozby, na které nová jaderná doktrína USA reaguje, jsou skutečné. Rusko, Čína, Severní Korea i Írán ohrožují nejen USA, ale i své sousedy a především celou naši západní liberálně demokratickou civilizaci," řekl dnes ČTK Kolář.

Podotkl, že je vždy lepší prevence než náprava spáchaných škod, mír je podmíněn i připraveností na válku. "Stačí si prostudovat ruskou vojenskou doktrínu a je zřejmé, že USA a NATO, tedy i my, jsou putinovským Ruskem vnímány jako hlavní nepřítel," uvedl Kolář.

Další někdejší velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra považuje doktrínu za dobrou reakci na dění ve světě. "USA konečně ukazují také svaly a sílu," řekl dnes Vondra. Je to podle něho důležité, pokud se mají spojenci Spojených států v Evropě i v Asii nadále spoléhat na americké bezpečnostní garance.