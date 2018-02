Bartoš tvrdě setřel Babiše: Je jako vodník Kebule, vaří pod hrází mlhu a dělá bububu

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

V rozhovoru pro Právo Babiš uvedl, že není důležité, jestli má jeho vláda důvěru Sněmovny a že důležitější je pro něj důvěra voličů. Přesto odmítl, že by chtěl vládnout bez důvěry jen za podpory prezidenta. Pokud ani napodruhé nezíská jeho kabinet důvěru, mohly by prý být vypsány předčasné volby. Ty by se mohly konat na podzim spolu s komunálními a senátními volbami, dodal Babiš.

Jeho slova se ale nelíbí šéfovi Pirátů. „A opět tu máme situaci, kdy přední politik, jako vodník Kebule z pohádky 'vaří pod hrází mlhu'. Andrej Babiš zahlásí 'bububu o předčasných volbách' a mediální scéna se otřese. Takže na rovinu: Kdyby Andrej Babiš skutečně chtěl 'dělat něco pro Českou republiku' a 'politika by ho skutečně nebavila', jak on sám neustále omílá dokola dle naučeného PR, tak jednoduše nebude premiérem a nebude se cpát do vlády,“ má jasno Bartoš.

Tímto krokem by podle něj otevřel cestu hned třem dalším stranám, které by s ANO za jistých podmínek spolupracovaly, ale kterým vadí osoba Babiše. „Tj. ČSSD velmi, KDU by se obětovalo a ODS by to dala pragmaticky (mimo KSČM a SPD, kterým ta jeho osoba a případná podpora zase až tak nevadí, ale AB je nechce). S Pirátama se holt počítat nedá. Nepřítomnost lidí s 'korupční' historií (nikoliv výhradně AB z ANO) ve vládě je jednou podmínkou naší podpory či účasti na vládě, nikoliv však jedinou,“ připomněl postoj své strany Bartoš.

Andrej Babiš si ale podle něj alespoň „urval pozornost“. „Média mají o víkendu o čem psát a lidé se mají o čem bavit. Takže jestli někdo chce skutečně pracovat, tak nedělá kina a nestraší předčasnejma volbama. Piráti předčasné volby rozhodně nechtějí, ale zase se jich nijak nebojí. Děláme to, co jsme slíbili. Role konstruktivní opozice funguje. Předložili jsme první návrhy legislativy o registru smluv, založili komisi pro OKD, společně s ostatními alespoň oddálili pokuty za E-recept, v pácu již máme nominační zákon, řešíme exekuce a zastavili jsme první levárny. Preference rostou, protože na rozdíl od jiných 'mlhu nevaříme' a nelžeme,“ dodal.