Senát by měl trvat na prodloužení lhůty na zákony, tvrdí Štěch

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Nyní horní komora má na posouzení běžných zákonů měsíc, což je podle senátorů u komplikovanějších norem typu zavádění elektronické evidence tržeb nedostatečné.

Štěch proto při jednání senátní ústavní komise označil za potřebné dát Sněmovně najevo, že žádnou ústavní změnu neschválí bez toho, aby v jejím rámci byla prodloužena doba na projednávání zákonů v horní komoře. Její předseda podotkl, že dvouměsíční lhůta by nebyla využívána u všech předkládaných norem, ale pouze u těch, které by vyžadovaly zevrubné posouzení úprav, které přijala Sněmovna.

Na prodloužení lhůty podle Štěcha panovala shoda s takřka všemi sněmovními frakcemi v předvolebním složení dolní komory, tehdy se ale ústavní změnu nepodařilo prosadit. Problémy proto Štěch neočekává ani nyní. Změna by mohla být zapracována například do ústavní novely, která by měla usnadnit vládě vysílání vojáků do zahraničních armádních misí.