Zeman brzy sám odejde. Jsem si jistý, že druhé funkční období nedokončí, tvrdí Kubera. A vysvětlil, o co prezidentovi vlastně šlo

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Kubera je přesvědčen, že Miloš Zeman z funkce presidenta nakonec odstoupí. Nebude to ale prý kvůli zdravotním důvodům, jak se obecně spekuluje. „Už dosáhl svého, odstranil Sobotku, čímž se pomstil za tu tehdejší nevolbu. Znovu zvítězil a další motivaci už nemá. Může se tedy sám rozhodnout. Když řekne, že je to ze zdravotních důvodů, tak mu to všichni budou - na rozdíl od ostatních politiků - věřit,“ vysvětluje muž, o kterém se také spekulovalo jako o jednom z možných kandidátů na Hrad.

S ohledem na to, že jde o poslední Zemanovo volební období, se podle Kubery bude chtít zapsat do českých dějin jako prezident, který se polepšil. A bude prý smířlivější. „On už ani nebude mít důvod být tak agresivní, byť hned po tom jeho projevu po vítězství, nemusel říkal, že novináři jsou pitomci,“ uvedl v rozhovoru pro DVTV s tím, že podobná slova pak musí obtížně vysvětlovat své vnučce.

Přesný čas, kdy Zeman skončí, Kubera podle svých slov nezná. Je ale přesvědčen, že se dočkáme předčasných prezidentských voleb a že pět let znovuzvolený prezident ve funkci nezůstane.

Neví prý ani, kdo ho nahradí, říká však, že to nebude nikdo z těch, kteří se Zemanovi letos ve volbách postavili. Naznačil, že by to mohla být žena, ale nejprve je třeba takovou ženu najít. „To byl problém Jiřího Drahoše – prostě nemůže jen tak spadnout z nebe. Tak to v politice nefunguje,“ upozorňuje senátor.

On sám prý nelituje, že nakonec nekandidoval. „Mně se to bohatě vyplatilo. Letos v září se ženou oslavíme zlatou svatbu – 50 let – a rodina a děti mě milují za to, že jsem to neudělal,“ dodal s tím, že jeho manželka si neumí představit, že by se musela vystavovat tak, jak to musely dělat potenciální první dámy.