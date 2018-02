Krize v Česku? Na kvalitního řemeslníka se načekáte. A kvůli packalům si připlatíte. U Jílkové se bouřlivě debatovalo o budoucnosti zručných ručiček

Odchod do důchodu: Co vše potřebujete vědět a na koho se obrátit?

Českou republiku dlouhodobě trápí nedostatek řemeslníků. Zručných zlatých ručiček neustále ubývá, protože vzrostl počet absolventů vysokých škol. Hospodářská komora odhaduje, že na trhu práce chybí až tři sta tisíc řemeslníků. V dnešní době si zákazník počká na kvalitního řemeslníka někdy déle jak půl roku.

Do pořadu České televize, Máte slovo, přivítala moderátorka Michaela Jílková náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, Romana Pommera, viceprezidenta Hospodářské komory ČR, Petra Bannerta, ředitele Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karla Dvořáka, předsedu Sdružení učňovských zařízení nebo Pavla Žatečku, výkonného ředitele Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

Roman Pommer je přesvědčený, že situace bude za pár let kritická a řemeslníků bude poskrovnu. "Když nepřichází každý rok do škol tolik lidí, kolik lidí odejde do důchodu, tak je to špatně. Situace je vážná," varuje viceprezident Hospodářské komory ČR. Eduard Muřický obavy sdílí. "Ano, je nedostatek veškeré pracovní síly. Ekonomice se totiž daří, a to má i negativní stránku věci. Musíme také přesvědčit ty lidi, kteří vystudovali řemeslo, ať se k němu vrátí, protože v dnešní době z něj dostanou velmi dobře zaplaceno," navrhuje náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Karel Dvořák je však toho názoru, že pokud se mají žáci přilákat na studování řemesla, tak se musí začít u rodičů, kteří nechtějí připustit, aby jejich děti bolely záda, aby byly v montérkách, nebo měly špinavé ruce. Posléze uvedl moudro, jak sám tento příběh nazval, kterým by se daly děti nalákat na řemeslo. Prozradil totiž příběh jeho kolegyně z práce, jejíž syn končí devátou třídu a rozhodl se jít na instalatéra. "Maminko, já půjdu na řemeslo. Budu dělat instalatéra. A až mým spolužákům, kteří budou mít vystudovanou vysokou školu, praskne potrubí, tak já jim to opravím a oni mi za to dají jejich výplatu," shrnul předseda Sdružení učňovských zařízení.

Podle Petra Bannerta, jenž je ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jde především o motivaci dětí. Připomněl, že resort školství poskytuje i dotační programy nebo daňové úlevy pro zaměstnavatele. Navrhuje také, aby školy více spolupracovali s firmami.

A co dělat, když vám řemeslník několikrát špatně opraví dřez nebo se chová při návštěvě arogantně? Podle zástupců z publika členství v Cechu nějakého řemeslnického odvětví automaticky neznamená, že se jedná o kvalitního řemeslníka. Jeden ze členů publika konstatoval, že když je například zedník vyhozen firmy, kvůli tomu, že neumí spočítat kolik cihel potřebuje na metr čtvereční, tak si udělá živnost, rozhlédne se po trhu, a když najde nějakou průměrnou cenu, tak on bude svou práci dělat za méně, aby k sobě přilákal co nejvíce zákazníků,

Další případ se týkal důchodce, který si nechal opravit vodovodní potrubí na chalupě. Instalatéři nejprve provedli úkon, posléze se vrátili zpět, protože nebyl proveden správně. Takhle to šlo několikrát v řadě. Nakonec důchodci řekli, že stačí koupit nové čerpadlo. Na takové případy má odpověď tiskový mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich, který zákazníkům poradil, že mohou reklamovat i opravu dřezu. Řemeslník je povinen reklamaci přijmout. Pokud tak neučiní, mají se zákazníci obrátit hned na Českou obchodní inspekci, protože se jedná o porušení zákona o ochraně práv spotřebitele.