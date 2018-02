O post šéfa ČSSD je rvačka. Kdo všechno se uchází o posty předsedy?

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Miroslav Krejčík

Miroslav Krejčík (ČSSD) | foto: miroslavkrejcik.cz

Brigádní generál v záloze a bývalý ředitel Vojenského zpravodajství ČR se narodil 15. července 1964 v Praze. Do strany vstoupil v roce 2012. Nominaci na post předsedy strany a v případě neúspěchu i na post místopředsedy ČSSD dostal od mateřské místní organizace v Unhošti, kde je místopředsedou. Krejčík svou kandidaturu oznámil v dopise, který adresoval kolegům ve straně. V něm mimo jiné píše, že ve straně neexistuje spor o hodnoty, ale panuje v ní neochota si naslouchat a spolupracovat. Rád by se zaměřil na naslouchání řadových spolustraníků v místních organizací, které považuje za zdroj energie a sílu.

Jan Hamáček

Jan Hamáček v Poslanecké sněmovně | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Současný místopředseda Poslanecké sněmovny se narodil 4. listopadu 1978 v Mladé Boleslavi. Do sociální demokracie vstoupil v roce 2001. Předešlé volební období od roku 2013 do roku 2017 byl předsedou Poslanecké sněmovny. V ČSSD je místopředsedou a ve středočeské buňce dokonce předsedou. Hamáček je považován za muže kompromisu. Důvěru dostal například v domovských středních Čechách, v Praze, v Královéhradeckém kraji nebo na Karlovarsku.

Antonín Staněk

Antonín Staněk (ČSSD) | foto: Facebook

Poslanec a olomoucký primátor se narodil 2. března 1966 v Olomouci. V témže městě vystudoval český jazyk a občanskou nauku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde si později vzdělání rozšířil o doktorský obor pedagogika. Posléze na téže univerzitě obdržel titul docent. Na fakultě zůstal jako proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí Katedry společenských věd.

Jiří Zimola

Jiří Zimola /ČSSD/ | foto: Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz

Bývalý hejtman Jihočeského kraje se narodil 28. března 1971 v Třebíči. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aprobaci měl z český jazyk a dějepisu. Do ČSSD vstoupil v roce 2000. Od roku 1998 byl deset let starostou Nové Bystřice. Od roku 2008 byl hejtmanem Jihočeského kraje. V říjnu 2013 byl účastníkem tzv. lánské schůze, kde se připravoval stranický puč a odsunutí Bohuslava Sobotky na druhou kolej. Strana však krizi přežila a ze souboje odešel vítězně Sobotka. V roce 2014 Zimola se na to konto vzdal poslaneckého mandátu. O tři roky později vypukla aféra s rekreačními domy v Lipně nad Vltavou, které stavěl jeho podřízený. Kvůli tomu rezignoval na hejtmanský post.

Milan Chovanec

Milan Chovanec na 38. sjezdu České strany sociálně demokratické | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Současný statutární místopředseda sociální demokracie se narodil 31. ledna 1970 v Plzni. Terčem kritiky se stalo jeho vystudování Západočeské univerzity v Plzni, kde během devíti měsíců absolvoval bakalářský obor na právnické fakultě. Titul však nepoužívá. Sociálním demokratem je od roku 1997. Od roku 2010 do roku 2014 byl hejtmanem Plzeňského kraje. I Milan Chovanec byl účastníkem zmíněné lánské schůzky. Jeho jediného však vzal předseda strany Bohuslav Sobotka na milost. Chovanec se za Sobotkovy vlády stal ministrem vnitra. Po rezignaci předsedy strany se stal statutárním místopředsedou. V prezidentských volbách otevřeně podporoval Miloše Zemana, se kterým poté slavil v Top Hotelu Praha vítězství nad Jiřím Drahošem.

Romana Žatecká

Romana Žatecká (ČSSD) | foto: Facebook

Zastupitelka v Libereckém kraji se narodila 12. září 1965 v České Lípě. V Praze vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Barvy sociální demokracie hájí od roku 2006. Původní profesí novinářka působila v letech 2001-2005 jako tisková mluvčí Ústeckého kraje. Od roku 2014 je starostkou České Lípy.

Jan Jukl

Jan Jukl | foto: Facebook

Pro veřejnost prakticky neznámý politik. Trochu to však platí i pro jeho kolegy v sociální demokracii. Působí coby zastupitel v městě Polička, na hranicích mezi Čechami a Moravou, pár kilometrů od Svitav. V tamním historickém městě je i ředitelem Městské knihovny Polička. Podle Jukla by strana měla aktivizovat všechny své členy a hlavně nabrat nové a čerstvé. Dále by se měla rychle zbavit dluhů a upnout své síly ke komunálním volbám v říjnu letošního roku. Osmatřicetiletý Jukl je v sociální demokracii čtyři roky, tudíž splňuje kritérium, aby se mohl ucházet o post předsedy strany.