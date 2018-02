Topolánek varuje Babiše: Pozor, ať nedopadneš blbě. Pak se přidal i Kalousek

Aktualizováno 15:00 — Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Praha - Neúspěšný prezidentský kandidát a bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek poslal "přátelskou radu" současnému premiérovi Andreji Babišovi. Upozornil ho, aby se staral o domácí politiku a ne o tu zahraniční, protože jinak by se mu to mohlo vymstít. Dodal, že to zná na vlastní kůži.