Sporťáci z ČT si utahují ze Zemana: Vítěz všechny pozurážel, bude to dalších 5 let skvělý reprezentant

„Poražení důstojně gratulují vítězi. Vítěz pozuráží 2 ze 3 tazatelů, novináře pro jistotu ještě všechny dohromady, pak taky některé politiky. Tak gratulki, bude to dalších 5 let skvělý reprezentant,“ zhodnotil výkon znovuzvoleného prezidenta po jeho řeči po vyhlášení výsledků voleb Záruba

„Tož, co jsme si zvolili, to tady budeme mít. Tak to bylo skoro vždycky,“ posteskl si. V podobném duchu se na twitteru vyjádřil i jeho kolega ze sportovní reakce ČT. „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Snad zase někdy. Příště. Možná. Ale až lež a nenávist přestaneme krmit hloupostí a strachem,“ rýpnul si sportovní komentátor Michal Dusík.

Tož, co jsme si zvolili, to tady budeme mit. Tak to bylo skoro vždycky. pic.twitter.com/4jrr6AkiTc — Robert Záruba (@robertzaruba) 27. ledna 2018

„Tak to dopadlo skvěle, ne? Migrační krize zastavena. Všechno se zlevní. Na důchody nám přidá. Já zhubnu. Sousedovi dorostou vlasy...“ přidala se jejich kolegyně Darina Vymětalíková

Záruba navíc ocenil i čtvrteční diskuzi mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem na ČT – a nejvíce chválil svou exmanželku, která debatu moderovala. „Koukám na reprízu prezidentské debaty (ve 20 jsem měl jiný duel), dokonale decentní obrazové ztvárnění režiséra Marka Straky a naprosto perfektní Světlana. Věděl jsem, že bude dobrá. Vzdělání, rozhled, mimořádně poctivá příprava, cit pro roli moderátora a profesní zkušenost,“ uvedl s tím, že spíše než bývalá manželka je Světlana Witovská dnes jeho kolegyně.

Dodal, že i on a jeho kolegové ze sportovní reakce se pokusí na dobré vysílání navázat na blížící se olympiádě v Jižní Koreji. „Za sebe: velké uznání kolegům ze zpravodajství ČT za program k volbám. Obrazově i obsahově moc dobře udělané... Bude těžké na tohle navázat, ale my se o to i v nových podmínkách licence z Pyongchangu za 2 týdny pokusíme,“ dodal Záruba.

Debata se líbila i Dusíkovi. „Ode dneška už si bulvár nedovolí napsat, že debatu kandidátů moderuje bývalá manželka Roberta Záruby. Možná budou psát, že finále komentuje bývalý manžel Světlany Witowské. Ale vážně, byla skvělá,“ pochválil moderátorku prezidentské debaty Michal Dusík.