Lidovci se před druhým kolem jednání o vládě chtějí sejít s ODS, Piráty, ČSSD, TOP 09 a STAN

Shodlo se na tom dnes večer širší vedení KDU-ČSL. Kabinet, který by získal důvěru poslanců, se znovu snaží sestavit šéf ANO Andrej Babiš. Jeho nynější ministerský tým ve Sněmovně nezískal podporu žádné jiné strany kromě ANO.

V usnesení výboru se doslova píše: „Celostátní výbor KDU-ČSL ukládá vedení strany vyzvat k dvoustranným jednáním zástupce ODS, České pirátské strany, ČSSD, TOP 09 a Hnutí STAN. Cílem těchto jednání bude vyjasnění aktuálních pozic jednotlivých stran před druhým kolem jednání o vládě.“

O situaci kolem vlády dnes jednal i celostátní výbor STAN. Vyjednávání o novém vládním uspořádání by podle hnutí odblokovalo, kdyby Babiš netrval na funkci premiéra.

Z nedávných schůzek podle předsedy STAN Petra Gazdíka vyplynulo, že demokratické strany by byly schopné najít řešení, avšak špuntem jakýchkoliv jednání je to, že Babiš, stíhaný kvůli údajnému podvodu v případu farmy Čapí hnízdo, trvá na funkci premiéra. Strany však vládní angažmá stíhaného politika odmítají. „Nemůže tu vzniknout vláda bez ANO, ale může vzniknout vláda ANO a demokratických stran, to je, myslím, řešení této situace," prohlásil dnes Gazdík.

Menšinová vláda ANO nezískala v polovině ledna důvěru a podala demisi. Prezident Miloš Zeman ale už předem oznámil, že Babišovi svěří i druhý pokus o sestavení vlády. Před jeho jmenováním bude ale tentokrát chtít garanci, že má kabinet ve dvousetčlenné Sněmovně většinu minimálně 101 hlasů.

ANO zahájilo jednání s ČSSD, SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté spolupráci s ANO odmítli, lidovci a sociální demokraté ji podmínili mimo jiné tím, že ve vládě nebude nikdo trestně stíhaný. ANO potřebuje získat podporu nejméně 23 dalších poslanců.

Babiš chce s vyjednáváním s ČSSD počkat na výsledky jejího únorového sjezdu a na nové vedení. Sociální demokraté také dosud odmítali být ve vládě, jejímž členem by byl někdo trestně stíhaný. Babiš už dříve zopakoval, že nechce být ve vládě s SPD a KSČM.