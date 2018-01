Smělý plán na záchranu ČSSD? Mezi politiky koluje zásadní text

Bývalý poslanec a ODS a také ministr financí v první Topolánkově vládě Vlastimil Tlustý se domnívá, že znovuzrození ČSSD právě začíná. „Znovuzvolení Miloše Zemana je prvním krokem následujícího velmi pravděpodobného spíše však jistého vývoje událostí,“ vysvětluje.

Prvním krokem podle něj bude to, že Miloš Zeman se vrátí do ČSSD a převezme fakticky její vedeni. Může a nemusí se prý stát jejím předsedou. „ČSSD pod jeho vedením vstoupí do vlády a jeho věrní usednou do ministerských křesel. Ze staronové vládní ČSSD vyexpeduje nebo zbaví vlivu všechny ty, kteří mu jí ukradli a v prezidentských volbách 2003 ho zradili,“ nastiňuje možný vývoj Tlustý, který se s ODS v roce 2009 rozešel.

Z programu sociální demokracie podle něj zmizí program těch, kteří zmizeli, a programem se stane program Miloše Zemana. „V průběhu krátké doby udělá už podruhé z ČSSD silnou politickou stranu s podporou přesahující 25% (stačí k tomu aby získal podporu každého druhého z dnešního voličů),“ myslí si někdejší ministr a dodává, že Zeman se tak pozitivně zapíše do dějin naší země a získá respekt velké většiny občanů, včetně značné části dnešních oponentů.

„Samozřejmě,že to nepůjde úplně lehce a samozřejmě se to leckomu nebude líbit. S takovou ČSSD sice v mnohém nebudu souhlasit stejně jako vždy, ale respekt k ní i jejímu otci zakladateli chovat budu. Přeji Milošovi Zemanovi aby se mu to povedlo,“ dodává na facebooku Tlustý.

Jeho slova sdílel například někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, který se stal jednou z tváří platformy „Zachraňme ČSSD“. Ten také dodal, že na rozdíl od jiných si myslí, že Miloš Zeman sice nemá několik let členskou průkazku,ale je ještě stále sociálním demokratem více než někteří její držitelé a budoucnost strany mu tak lhostejná. „A z této pozice mohou vycházet i budoucí vztahy ČSSD a MZ,“ je přesvědčen Hašek.