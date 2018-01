Česká republika dopadne pod Zemanem špatně, upozorňuje politolog Pehe

Úraz v zahraničí vás může stát miliony. Co dělat, když se vám tam něco stane?

Jiří Pehe na svém blogu vysvětluje, že Miloš Zeman nemá na to ani zdraví, ani pravomoci, ani kapacitu to dělat. Podle něj má v mezinárodní politice daleko větší váhu skutečnost, jak je ten a ten stát vnímán, než jaká je holt realita. Už rozhodnutí Čechů ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu milého roku dalo Evropě jasný signál, že jsme ustrašenci, se kterými se nedá moc počítat například ve snaze o další evropskou integraci.

Jako důkaz postačí novinové články v zahraničním tisku, který o prezidentských volbách píše v takovém stylu, že je to vítězství krajně-pravicového prezidenta nebo vítězství proruské politiky. Pehe lituje toto, že jsme se alespoň mohli vydat slovenskou cestou, kdy je Andrej Kiska protiváhou populistického premiéra Roberta Fica. Nakonec nás evropské státy budou řadit spíše k Polsku a Maďarsku.

Politolog upozorňuje, že páteř naší ekonomiky vůbec není česká, protože ekonomický růst je tvořen převážně zahraničními investicemi o objemu zhruba tří biliónů korun. "Ze země, která je pod vedením Zemana údajně "naše", odtéká každý rok na dividendách do zahraničí okolo 500 miliard korun - navzdory tomu, že mnohé tyto firmy u nás požívají daňové a další výhody," připomíná tehdejší ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.

Ekonomický růst však souvisí se členstvím v Evropské unii a konkrétněji pak v schengenském prostoru. "Člověk nepotřebuje být Kassandrou, aby odhadl, kolik z onoho vzmachu české ekonomiky by nám zůstalo v případě, že by Česko bylo vytlačeno z dále se integrujícího jádra EU," je přesvědčený Pehe, který se domnívá, že si zemanovsko-babišovská část bohužel neuvědomuje, že ani ten největší přešlap vůči spojencům, na kterých jsme ekonomicky závislí, nám neublíží.

Podle politologa to však může být otázka týdnů, protože v Německu nejspíše vznikne nová koalice, která bude chtít reformovat Evropskou unii. A ochota shodnout se na návrzích z dílny francouzského prezidenta Emmanuela Macrona bude vysoká. Česko však vůbec není připraveno, aby se podílelo na reformě EU. "Český ekonomický zázrak se zdá být pevný jako žula, ale ve skutečnosti je zcela závislý na exportech do těch zemí, které se mohou cítit po právu zaskočeny už samotným znovu zvolením někoho, jako je Zeman," je přesvědčený Jiří Pehe.