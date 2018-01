Miloš Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. A pak zkritizoval Drahoše

„My, kteří jsme si přáli na Pražském hradě změnu, jsme prohráli. Přiznejme si to. Přiznejme si i to, že vyhrál Miloš Zeman. A protože vyhrál v regulérní demokratické soutěži, je nejen správné, ale i nutné mu poblahopřát. Blahopřeji tedy. Není to snadné, ale musím to udělat: říkám, že Miloš Zeman je můj prezident,“ uvedl na sociálních sítích jeden ze Zemanových protikandidátů z prvního kola.

Právě takové chování podle něj přispěje k lepším vztahům mezi oběma tábory. „Jen takhle budeme ve chvíli, kdy vyhraje náš kandidát, moci žádat po těch, jejichž kandidát prohrál, aby to respektovali. Jen takhle - ne při vítězství, ale v okamžicích zklamání - se učíme a musíme praktikovat demokracii,“ vysvětluje svůj postoj Horáček.

Poukazuje také na to, že během kampaně bylo proneseno mnoho pěkných slov například o „sjednocování" nebo „smiřování". „Ale jaký to mělo mít konkrétní obsah? Příležitost ukázat skutečnou oddanost deklarovaným ideálům se ovšem naskytla. A to poté, co už bylo bohužel jisté, že volbu vyhrál Miloš Zeman. Tehdy, myslím, se měl pan profesor Drahoš vydat z Pakůlu do Top Hotelu. Je to autem sotva deset minut. A vítězi poblahopřát,“ pokáral Horáček Drahoše, přestože ho jinak v kampani bezmezně podporoval.

Příjemné by to podle něj nebylo. „Ale chce-li někdo kultivovat politické prostředí a vytyčit si pozici smiřovatele, musí se sám umět smířit jako první. A dát tak najevo i těm, co hlasovali pro jiného kandidáta, že jejich volbu - a tak i je samotné - respektuje. Jen tak lze v jejich hlas doufat v nějakém "příště", ne? Mluvilo se o tom, že "nic nekončí" a "jede se dál". Obávám se, že slova bez činů tomu sotva napomohou. Škoda,“ dodal textař.

Jeho slova ale některé z příznivců jeho i Drahoše naštvala, na facebooku mu proto pořádně vyčinili. „Tak prosím uvažte, že mně osobně záleželo na porážce Miloše Zemana víc než prakticky komukoli jinému. A stejně myslím, že se to gesto udělat mělo - zvlášť, když předmětem kampaně byla ta 'smířlivost',“ hájil svůj postoj Horáček.

„Dopadlo by to tak, že mnozí - a teď mám na mysli zejména voliče MZ - by to ocenili. Není přece možné kandidovat na politickou funkci a voliče protikandidáta považovat za svoloč. Bylo jich 2,8 milionu. Jakkoli mě jejich volba netěší, musím uznat právo každého z nich ji uskutečnit,“ má jasno neúspěšný kandidát na prezidenta.

Mnozí argumentovali tak, že by to dobrý krok nebyl – třeba i s ohledem na to, jak arogantní a jízlivý byl Zemanův první projev po zvolení. „Ale to je odpovědnost Zemana. Chceme-li prostředí kultivovat, musíme přece nastavovat jinou úroveň. A ne klesat na tu jeho,“ dodává Horáček.