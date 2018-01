Zeman zůstane nepředvídatelný. Pražská kavárna bude muset "shut up", píše tisk

Miloš Zeman podle komentáře Mladé fronty Dnes (MfD) vyhrál, protože byl lepším kandidátem, který si objížděním republiky dokázal udržet věrnou armádu svých příznivců. Za úlevné považuje, že voliči nepustili do prezidentského úřadu politického nováčka Jiřího Drahoše. "Znamená to, že většina českých voličů nepřeje politickému hazardu," tvrdí.

Za pět let se podle MfD uvidí, zda někdo umí prezidentský úřad naplnit něčím hodnotnějším, než nabízí Zeman, nebo konzervativní čeští voliči vrátí na Hrad Václava Klause.

Deník E15 se zamýšlí nad tím, co se stane s politickým potenciálem, který za sebou během kampaně nashromáždil Jiří Drahoš. Zemanův protikandidát sice řekl, že nehodlá veřejný život vyklidit, svoji další politickou kariéru ale zatím neupřesnil. "Takový potenciál by šel využít alespoň k určité kultivaci a aktivizaci občanské společnosti. V souvislosti s Drahošovou profesí by se nabízely aktivity v oblasti diskuse o vzdělávání a občanská protiváha zapšklým představám o podobě školství, které panují na Hradě i ve většině politických stran. Občanská společnost by v Česku potřebovala podpůrný impuls a v Drahošově elektorátu dřímá v tomto směru solidní potenciál," soudí autor.

Také komentář Lidových novin si všímá více než 2,7 milionu hlasů, které získal ve druhém kole Drahoš a které nedokážou využít středopravicové strany, konkrétně ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. "Máme tady skoro tři miliony voličů, kteří nechtějí politiku symbolizovanou současným hradním pánem, kteří nejsou posedlí hrozbou virtuálního uprchlíka a nedívají se s nostalgií k ruskému dubisku. Proč tyto voliče neoslovují normální politické strany? Tři miliony hlasů leží na chodníku a Petr Fiala, Jiří Pospíšil, Petr Gazdík a Pavel Bělobrádek je nedovedou zvednout?" píší v komentáři Lidové noviny.

Komentátor Práva Josef Koukal píše, že společnost po prezidentských volbách zůstane rozdělena. "Nikoliv na příznivce prezidenta a Jiřího Drahoše, ale na příznivce a odpůrce Zemana," píše. Dá se podle něj také očekávat, že se Zeman svým tvůrčím způsobem pokusí zasáhnout do uspořádání sil uvnitř této strany. "Získá-li převahu křídlo jeho sympatizantů, roste šance na vznik vládní koalice ANO s ČSSD a podporou KSČM," dodává. Tématu Zeman a ČSSD se věnuje v komentáři Práva také Alexandr Mitrofanov, podle kterého je po sobotní volbě zjevné, že se sociální demokracie bude ubírat směrem, který bude zkoordinován s Hradem.

Je velice naivní očekávat, že Miloš Zeman bude ve druhém funkčním období vstřícnější vůči svým oponentům, jak sám sliboval, napsal komentátor Hospodářských novin. Už nedlouho po ohlášení výsledků prezident mluvil o tom, že pražská kavárna bude muset zavřít ústa, což doplnil anglickým výrazem "shut up". Vzhledem k tomu, že jako pražskou kavárnu Zeman rutinně nálepkuje své odpůrce, kterých je jen o 150.000 méně než jeho příznivců, opravdu to nevypadá, že by se chystal k nějakému pokusu o stmelování společnosti," míní autor.

V minulosti Zeman podle něj úmyslně štěpil společnost a vyplatilo se mu to, a tak to bude dělat i po svém znovuzvolení, protože se už nemusí ohlížet na nikoho a na nic. Bude mít tři motivy: "pomstít se těm, kterým se ještě nepomstil, odměnit ty, kdo mu pomáhali, a užít si moc, co to jen půjde", píšou v komentáři Hospodářské noviny.