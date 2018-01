OBRAZEM: Zeman zůstává těsně prezidentem, o 152.000 hlasů porazil Drahoše

Volební účast dosáhla ve druhém kole téměř 67 procent, což je nejvíc za posledních dvacet let. Zemanova druhá inaugurace se bude konat tak jako před pěti lety 8. března na Pražském hradě při společné schůzi Sněmovny a Senátu. Drahoš dal najevo, že i přes porážku se chce dál angažovat v politickém životě.

Zatímco Zemanovi stoupenci slaví, jeho kritici netají zklamání. Doufají v to, že v příštím volebním období nebude Zeman tolik rozdělovat společnost, jako to podle nich dělal dosud. O vítězi voleb podle politologů rozhodlo to, že Zeman dokázal zmobilizovat sympatizanty, kteří v prvním kole nepřišli. Drahoš navíc nebyl tak přesvědčivý, soudí. Komentátoři českých médií se shodli v tom, že Zeman bude dál rozdělovat společnost a vést zemi na Východ, zatímco vliv jeho okolí poroste. Jediným limitem zůstane prezidentovo zdraví a kondice.

Zeman v první reakci na výsledky voleb potvrdil, že nebude "vydírat" šéfa ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování vlády. Bude platit podmínka 101 hlasů, řekl prezident. V příštích pěti letech bych chtěl být méně arogantní, řekl, jeho oponenti ani analytici tomu ale nevěří. "Toto je moje poslední politické vítězství, za ním nebude žádná politická porážka," dodal Zeman s poukazem na to, že podle ústavy nemůže být nikdo zvolen hlavou státu víc než dvakrát za sebou.

Babiš v reakci na Zemanovo vyjádření uvedl, že nyní bude mít na skládání kabinetu více času. Vyjádřil přesvědčení, že se mu na druhý pokus podaří vládu sestavit.

Drahoš necelé dvě hodiny po skončení voleb uznal porážku. Poděkoval všem, kdo volili, Zemanovi pogratuloval a popřál mu hodně sil. Zdůraznil, že neodchází z veřejného života. Nevyloučil to, že bude kandidovat na jiné politické funkce, konkrétní zatím nebyl. "Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme," prohlásil za bouřlivého aplausu svých podporovatelů v pražském Kongresovém centru. Kampaň považuje za velkou životní i politickou zkušenost, kterou by chtěl využít. Poznamenal, že je rád za obrovskou vlnu energie, která se vzedmula a která podle něj nemůže zmizet. I dnes přišli Drahoše podpořit neúspěšní kandidáti z prvního kola voleb Michal Horáček, Pavel Fischer a Marek Hilšer - ani oni se nechtějí stáhnout z veřejného života.

Radost nad Zemanovým vítězstvím vyjádřili lídři ANO, SPD a komunistů a část ČSSD. Do pražského Top hotelu přišli Zemanovi osobně pogratulovat k vítězství například i bývalý prezident Václav Klaus. Je rád, že vyhrál dosavadní prezident, současně ale vyjádřil obavu, že poražený tábor výsledek voleb nepřijme. Za prezidentem přijel také šéf SPD Tomio Okamura i úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec, který pozval Zemana na únorový sjezd ČSSD v Hradci Králové. Se Zemanem stál na pódiu Top hotelu i ředitel polostátní firmy ČEZ Daniel Beneš nebo ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Večer po odjezdu Zemana do Lán se ve volebním štábu odehrála potyčka mezi lidmi přítomnými ve štábu a novináři. Novináři natáčeli a fotografovali kolaps muže, ke kterému později přijela záchranná služba, lidé ze štábu je kvůli tomu napadali a nadávali jim.

Předseda ODS Petr Fiala doufá, že Zeman bude sloužit zájmům Česka, aby bylo v budoucnu možné mluvit o důstojnosti prezidentského úřadu i o úctě k ústavě. Lídr Pirátů Ivan Bartoš věří, že si lidé uvědomí, že prezidentské volby skončily a společnost se nebude dále štěpit. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek blahopřál Zemanovi k vítězství a doufá v to, že ve funkci bude víc spojovat než dosud. Respekt si zaslouží i jeho protikandidát. Bylo to férové, uvedl. Naděje na změnu na Hradě podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska zhasla. Přežijeme to, ale náprava škod nebude snadná ani rychlá, soudí. Zklamání nad výsledkem vyjádřili mnozí umělci, sportovci či rektoři, kteří si přáli na Pražském hradě změnu.

Zeman podle konečných výsledků získal 51,36 procenta hlasů. Drahošovi dalo hlas 48,63 procenta voličů, což znamenalo přesně o 152.184 hlasů méně. Hlasovat přišlo rekordních 66,6 procenta lidí. Zeman zvítězil v deseti krajích, Drahoš uspěl v Praze, ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji a bodoval i u Čechů volících v zahraničí. Zeman vyhrál nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji, z okresů má nejvíce stoupenců na Karvinsku. Z krajských měst dostal nejvíc hlasů jen v Ostravě, Ústí nad Labem a poměrně těsně i v Karlových Varech a v Jihlavě, v ostatních zvítězil Drahoš. Celkově v Čechách vyhrál Drahoš v poměru 52:48 procentům hlasů, na Moravě ho Zeman porazil poměrem hlasů 57:43.

Každý hlas pro Zemana stál ve druhém kole méně než dvoukorunu, zatímco Drahoše přišel jeden hlas na více než sedm korun. Vyplývá to z dostupných údajů financování volebních kampaní mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta. Vyúčtování nákladů na kampaň má dohledový úřad dostat do tří měsíců od voleb.

Zeman je ve svých 73 letech jedním z nejstarších úřadujících prezidentů v Evropě. Starší než on jsou jen prezidenti Irska Michael Higgins (76), Itálie Sergio Mattarella (76) a Rakouska Alexander Van der Bellen (74).

Zemanova první zahraniční cesta povede na Slovensko, což dnes potvrdil v telefonátu se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou.

Zahraniční agentury se shodují, že Zeman vyhrál nad Drahošem populismem a protiimigračním postojem. Postavit proti Zemanovi pouze "antizemana" nestačí na jeho úspěch, komentovala výsledek voleb slovenská média. Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil Zemanovo vítězství za dobrou zprávu.

