Zeman bude rozdělovat zemi, než ho zradí zdraví, shodují se média

Jediným limitem prezidenta v jeho druhém a posledním funkčním období bude podle nich Zemanovo zhoršující se zdraví a kondice. Staronový prezident dokázal porazit Jiřího Drahoše proto, že dobře zvládl závěr kampaně, využil nespokojenosti části společnosti a jeho soupeř nedokázal sjednotit protizemanovský tábor.

"Mohl se opřít o frustraci značné části společnosti, dokázal bravurně zvládnout finále kampaně a neměl dostatečně silného vyzyvatele. Rozdělení společnosti se prohloubí, mentální vzdalování se Západu bude pokračovat," napsal komentátor serveru iHHNED.cz.

Zeman podle komentáře Aktuálně.cz není šťastnou volbou nejen kvůli tomu, že rozděluje společnost, ale i proto, že "místo demokracie inspiruje ploty v našich myslích". "Že Zeman se svým politickým stylem, svým okolím a jeho klientelistickými vazbami, se svými názory po 20 letech opět vyhrál volby, je pro zemi špatná zpráva. Vždyť už v roce 2013 byl mužem minulosti," soudí. Výsledek prezidentských voleb podle komentátora autorizoval lež, vulgarity, hrubosti, Zemanovo směřování na Východ, despekt k celým skupinám obyvatelstva, strach z fiktivních imigrantů. "Posílil nahnědlé tendence v české společnosti a především politice. Autorizoval arogantní opevnění Pražského hradu," dodal.

Komentátor serveru info.cz uvedl, že voliči dali prezidentovi prakticky volnou ruku a Zeman už nemusí brát ohledy na nikoho. "Pokud Babiš vyzýval Zemana k výměně poradce Martina Nejedlého a kancléře Vratislava Mynáře, tak to se po dnešku rozhodně nestane. Jejich lobbistická síla naopak nikdy nebyla větší," poznamenal. Autor komentáře Lidových novin čeká, že Zeman bude dál zasahovat do vnitrostranického života ČSSD a ještě významněji zasáhne do podoby příští vlády. "Jeho náklonnost k SPD a komunistům může hodně zatopit Andreji Babišovi, který by nejraději sestavoval vládu s ODS," podotkl. Za jistý považuje vzrůstající vliv prezidentova okolí kolem Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře. Už z prvních reakcí po znovuzvolení je jasné, že Miloš Zeman, ač slibuje, bude i v příští pětiletce stejně arogantní, jako v té minulé, dodal autor.