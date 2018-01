Důchodci uvítali zvolení Zemana, představuje podle nich jistotu

Rada podle něj nyní zastřešuje seniorské organizace s asi 320.000 členů. Před druhým kolem seniorky a seniory vyzvala, aby Zemanovi dali svůj hlas.

"Miloše Zemana jsme jednoznačně podpořili. Představuje určitou jistotu a předvídatelnost. Zná problémy seniorské populace. Je zastáncem našeho požadavku na plošnou valorizaci penzí," uvedl Pernes. Spolupráci rady s dosavadním prezidentem chválí. Zeman jednou ročně zval zástupce rady na Hrad. Pernes řekl, že ale nedokáže posoudit, jak by se seniorskou radou spolupracoval osmašedesátiletý Zemanův soupeř Jiří Drahoš.

Lidé nad 65 let tvoří téměř pětinu obyvatel Česka. Jejich podíl do budoucna dál poroste. Pernes nesouhlasí s tím, že by senioři byli ve volbách rozděleni jako ostatní voliči zhruba na dvě poloviny. "Určitě lidé v seniorském věku volili ve větším počtu Miloše Zemana, o tom jsem přesvědčen," řekl Pernes. Sociologové poukazují na to, že seniorská společnost není jednolitá a nemá jednotný názor.