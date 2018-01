V Drahošově štábu to žilo i po oznámení konečných výsledků

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

Hlasovací lístky ve schránce nenajdete. Co je potřeba vědět, než půjdete k prezidentským volbám?

Do debat se zapojil také Drahoš, který se také fotografoval se zájemci. Někteří z podporovatelů měli kvůli výsledku voleb skleslou náladu, jiní našli i pozitivní momenty, které doprovázely poslední dny. Stávající prezident Miloš Zeman zvítězil se ziskem zhruba 51,36 procenta hlasů. Kandidáty dělilo 152.000 hlasů.

Z výsledku voleb byl zklamaný herec Martin Myšička. "Jsem z toho smutný, ale jak sám pan Drahoš říkal - není to konec. Myslím si, že je potřeba v tom pokračovat," řekl ČTK. Za pozitivní věc ale považuje to, že prohra nebyla velká. V porovnání s předchozími prezidentskými volbami letošní označil za pokrok. "Mandát pana prezidenta Zemana není tak silný, i když budeme určitě slyšet, že silný je," řekl Myšička. Situaci v české společnosti nevidí tak, že by byla rozdělena na dva tábory. Míní, že se musí hledat cesta k dialogu a odhalovat lži.

Zpěvačka Marie Rottrová chtěla na Hradě změnu kvůli okolí současného prezidenta a atmosféře v zemi. "Já jsem očekávala, že odsud půjdeme s velkým vítězstvím a budeme mít nového prezidenta pana Jiřího Drahoše. Nestalo se tak, chyběl tomu jenom kousíček. Samozřejmě život jde dál a moc se mi líbí, že skoro 50 procent voličů podporovalo Jiřího Drahoše," řekla ČTK Rottrová, která by Drahoše ráda viděla nadále v politice.

Změnu chtěl také kuchař a šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaňek, který žije v Drahošově sousedství a velmi často se s ním potkává. Drahoš je podle něj kultivovaný a slušný člověk. "Já jsem dělal 18 let zahraniční obchod a mnoho lidí a kmotři mých dcer jsou cizinci a je smutné, když si z nás dělají legraci," řekl Vaněk.