Kocáb je smutný, Troška a Hejma slaví. Jak volby vnímají celebrity?

Za pozitivní považuje fakt, že Zeman před volbou podle něj vzal zpět některé své názory a uznal anexi Krymu, znovu se přihlásil k Evropské unii a deklaroval orientaci země na západ. Nadšení jsou podporovatelé Zemana, muzikant Ondřej Hejma a režisér Zdeněk Troška to řekli ČTK.

"Miloš Zeman předvedl v závěru kampaně heroický výkon a potvrdil, že je lepší, když Vás lidé nenávidí za to, co jste, než když Vás milují za to, co nejste," uvedl Hejma, dříve spojený se Zemanovým předchůdcem v čele státu a nynějším jeho podporovatelem Václavem Klausem.

"Jako velký obdivovatel prezidenta Zemana mám radost velikánskou," řekl Troška. "Přeju mu teď hodně zdraví a klidu v duši, vím, že pan prezident zná své pappenheimské a ví, odkud může jakou ránu čekat. Myslím, že naše opozice bude dělat všechno pro to, aby mu i jeho prezidentování znepříjemnila. Ale pan Zeman má tak obrovský nadhled nad věcí, že se jen tak vytočit nedá," míní tvůrce populárních komedií.

Režiséra a producenta Václava Marhoula výsledek volby přiměl jen ke strohému vyjádření. "Výsledek voleb absolutně respektuji a nezbývá, než se s tím smířit," řekl ČTK.

"Miloš Zeman vzal některé své názory zpět. Znovu se přihlásil k EU, dokonce se opět prohlásil za eurofederalistu, navrhoval, aby bezpečnost a zahraniční věci byly řízeny Evropskou unií přímo," zmínil Kocáb pro něj pozitivní body kampaně. "Uznal anexi Krymu, a řekl, že chce víc naslouchat názoru svých oponentů. Prohlásil, že Rusko a Čína jsou čistě hospodářské konotace, ale že chce naši orientaci na západ, to znamená na EU a na NATO. Tak až na otázku migrantů došlo u něj k velkému posunu," míní bývalý politik.

Sám za sebe prý doufá, že Zeman ve svém druhém volebním období bude "lepší Zeman, než byl doposud". "Je to jeho povinnost, a já budu chtít, aby ta slova splnil," uvedl. Zmínil však, že přinejmenším ve vztahu k médiím, jimiž dlouhodobě podle něj opovrhuje, se Zeman při první tiskové konferenci příliš nezměnil. Negativně Kocáb vnímá Zemanovu podporu názorů předsedy SPD Tomia Okamury. "To mě děsí, protože se může dopustit úplně stejného politického faux pas jako minulý britský premiér, když neuváženě vyhlásil referendum o vystoupení z EU," řekl.

"Je to frustrující, zvláště, když teď přijde vláda ANO, SPD a KSČM...," řekl k výsledku voleb výtvarník Jiří David. "Ostravsko a Ústecko by se mělo začít samo sebe ptát, co jim prezidentství Zemana konkrétně přineslo dobrého, v čem se jejich život zlepšil, zhodnotil, když mu pomohlo vyhrát volby právě svými hlasy...," říká s odkazem na regiony s velkou podporou Zemana. "Mají dobře placenou a neponižující práci? Mají nepředražené bydlení? Mají kolem sebe řepkou nevydrancovaná pole, chemičkami nezničené lesy, pod nohama nevydolovanou zem a nemizející domy? Těžko, pouze jim přibyl iracionální strach z neznámých cizinců či z Bruselu, o kterém nic nevědí a vědět nechtějí," domnívá se David.