Lidé chtějí kombinaci Drahoše a Zemana. Politolog prozradil, co ve volbách rozhodlo

Druhé kolo prezidentských voleb vyhrál Miloš Zeman, který o sto padesát tisíc hlasů porazil svého protivníka Jiřího Drahoše. Prezident získal 51,36 % hlasů, když jej volilo 2 853 390 občanů. Politolog Jan Kubáček, jenž je ředitelem výzkumné agentury Phoenix research, se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz zmínil o svém přesvědčení, že výsledek voleb ovlivnily televizní debaty.

Jak hodnotíte výsledek druhé přímé volby prezidenta?

Napínavé do poslední chvíle. My jsme odhadovali, že volební výsledek bude o nějaké procento a něco ve prospěch Miloše Zemana. Odhad se naplnil, za což jsem rád. Velmi zajímavá je voličská účast. Více jak 66 % je v uvozovkách nádhera. Pokud se nemýlím, tak je to třetí nejvyšší voličská účast od roku 1989, respektive od roku 1990 od prvních svobodných voleb, což určitě stojí za pozornost a co je určitě dobrá zpráva. Je vidět, že prezidentská volba voliče zaujala, považovali ji za důležitou a byli ochotni dorazit k volebním urnám.

Ideálně by to měl Miloš Zeman vnímat jako vzkaz, aby byl pokornější, důstojnější a ne tak konfliktní. Aby si v podstatě převzal od poraženého Jiřího Drahoše část jeho politického stylu, tzn. takový jistý odstup, gentlemanství a důstojnost. Přitom si ale ponechal odvahu a ochotu stát za svým tématem a být schopen opravdu hájit český zájem. To si myslím, že by byla ideální kombinace, protože lidé svým výsledkem dali informaci, že by rádi kombinaci Jiřího Drahoše a Miloše Zemana.

Po prvním kole byl mírným favoritem druhého kola Jiří Drahoš. Převažoval totiž názor, že Miloš Zeman už nemá kde brát voliče. Co se změnilo?

Nikdy nemůžete – a platí to v politice obecně – sčítat automaticky všechny politické síly. Když to řeknu jednoduše tak sčítat procenta a doufat, že z toho bude to výsledné celkové procento, nebo když spojíte čtyři trpaslíky, bude z toho jeden silák. Velice často to dopadá, že se ne všichni voliči přitahují a dokáží se spolu ztotožnit. To se přesně stalo. Bylo to o mobilizaci, kdy oba pánové měli jakoby otevřený výsledek a bylo to jenom podmíněné na tom, že se hrálo o to, kdo dokáže přitáhnout větší voličskou skupinu.

Miloš Zeman si uvědomoval, že nepřišli zdaleka všichni jeho voliči, že část voličů hnutí ANO zůstala doma nebo volila někoho jiného, tak na to se zaměřil, aby tyto voliče dostal k volebním urnám a pokusil se zmobilizovat takovéto své pevné, staré jádro. Na ně právě adresoval to sociální téma a otázku migrace. Ukázalo se, že nesmírně zásadní byla účast v televizních debatách. Právě tam se rozhodovali ti poslední váhaví. To, že Miloš Zeman ve všech debatách byl, že tam překvapil náhle úplně jinou polohou, takovým tím sebezpytujícím, pokorným Milošem Zemanem tak, jak ho mnozí neznají. To přineslo úspěch. Ukázalo se, že to byl dobrý tah.

Takže účast v televizních debatách rozhodla volby?

Bezesporu ano. Jsem o tom naprosto přesvědčen. Pro to rozhodování byla dle mého názoru rozhodující zejména účast Miloše Zemana na Nově a posléze na Primě. Tam se mnozí rozhodovali, jestli se dokáží ztotožnit s jedním druhým lídrem. Také se rozhodovali, jestli na to dotyčný lídr má. Jiří Drahoš na jedné debatě nebyl a na druhé byl výrazně slabší. Debata na České televizi byla sice poslední, ale tím, že ten výkon tam byl velmi srovnatelný, tak už ti někteří znejistění zůstali u svého názoru a šli volit Miloše Zemana.

Hrál v rozhodování voličů také roli fakt, že před prezidentskou volbou Jiřího Drahoše běžní lidé neznali a tuto skutečnost musel během kampaně dohánět?

Nejenže se Jiří Drahoš teprve uváděl na politickou scénu a prezentoval sám sebe, ale dlouho se také odmítal v řadě věcí vyjádřit. Mnozí lidé jeho názory neznali a to je znejisťovalo. Když ty názory případně prezentoval, tak je prezentoval velmi nejasně, roztříštěně, akademickým slovníkem. Nebyl tak srozumitelný, nemluvil řečí těch voličů, o které se hrálo. To všechno byly důvody, proč mu ta taktika ve finále nedopadla.

Co volební výsledek znamená pro Andreje Babiše?

Na jednu stranu pro Andreje Babiše tam je pozitivní zpráva, že má velkou šanci stát se premiérem, přímo on, nejen nějaký zástupce z hnutí ANO. Zároveň si ale uvědomuje, že ho bude čekat s největší pravděpodobností soužití s dominantním prezidentem. Bude to soužití dvou alfa samců, čili dá se očekávat, že tam bude permanentní konflikt. Něco podobného jsme zažili při soužití premiéra Václava Klause a prezidenta Václava Havla, když se přetahovali o význam a vliv v tuzemské politice. Zažili jsme to, i když byl Klaus prezidentem a Jiří Paroubek premiérem. Myslím, že toho budeme svědky i v případě, že Miloš Zeman bude staronovým prezidentem a Andrej Babiš de facto staronovým premiérem. Dojde tam ke střetu, protože každý má svou představu a oba se budou pokoušet co nejvíce prosadit svá témata do tuzemské politiky.