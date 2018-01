Rektoři k volbám: Výsledek voleb ukázal silné rozdělení společnosti

"Podle mého názoru rozhodlo pět let cestování pana současného prezidenta po ČR, což se v podstatě dá označit za kampaň, a tento náskok se ukázal jako nedostižný pro jeho protikandidáta," uvedl Miller. Rektor podotkl, že volil Jiřího Drahoše. "Nicméně gratuluji vítězi a je to i můj prezident," dodal.

Prezident Zeman má za sebou podle Millera celou řadu okamžiků, na které by neměl být pyšný, avšak jejich váha se nakonec při rozhodování voličů ukázala jako menší. "Takže pětiletá kampaň teď byla zúročena," míní Miller.

Rektor upozornil, že prezident Zeman dal už najevo, že jeho svazek s vítězem parlamentních voleb ANO je poměrně pevný. "Trošku bych se bál, aby politická elita, která momentálně vládne v této zemi, nepodlehla chuti sklouznout k autoritářskému vedení země. Z toho trošku obavy mám, to se přiznávám," uvedl.

Dopad výsledku volby prezidenta na zahraniční směřování Česka podle rektora zatím nelze odhadnout. "Pokud vím, a musím zdůraznit, že nejsem politolog, tak pan Babiš aspoň rétoricky deklaruje svoje proevropské směřování, zatímco pan Zeman je v tomto ohledu poměrně nečitelný. Takže tady je těžké soudit," řekl

Rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča věří, že znovuzvolený prezident Miloš Zeman splní svůj předvolení slib, že bude méně namyšlený a sebevědomý. "Věřím, že tento slib splní, a to zejména v souvislosti s jeho chováním vůči akademické půdě a vysokým školám obecně. Věřím, že už bude respektovat suverenitu a autonomii vysokých škol,... , a nebude jejich smysl existence zpochybňovat," uvedl dnes Kuča ve vyjádření pro ČTK.

Rektor nicméně předpokládá, že letos 28. října, potřetí za dobu, co je v čele univerzity, nepojede na Hrad u příležitosti oslav svátku 28. října. Kuča se domnívá, že prezident Zeman bude opět selektovat rektory vysokých škol a ne všem se dostane na tyto oslavy pozvání.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima popřál znovuzvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi do dalšího období hodně zdraví a energie. Výsledek demokratických voleb je podle něj nutné respektovat a přijmout, i když ukázal, že je česká společnost silně rozdělena na dva tábory.

"Podobně silné pnutí, kterému mezi sebou tyto dvě skupiny občanů čelí, považuji za nebezpečné," napsal Zima ČTK. Jedním z důležitých úkolů prezidenta proto podle něj musí být snaha svými činy společnost opět spojovat a hluboké příkopy zahlazovat.

Zima poděkoval Zemanovu protikandidátovi Jiřímu Drahošovi za nasazení, se kterým se do voleb pustil. Drahoš podle něj navzdory často vypjaté volební kampani zůstal slušný a korektní.

Bývalý rektor Jihočeské univerzity (JČU) Libor Grubhoffer nepředpokládá, že by se zlepšily vztahy mezi akademiky a prezidentem Milošem Zemanem, jenž byl dnes zvolen do funkce pro následujících pět let. Grubhoffer ČTK řekl, že nevěří tomu, že by Zeman nějak změnil své chování a postoje. Současný prezident například několik let nezval rektory některých univerzit na slavnostní předávání ocenění u příležitosti 28. října. Zeman rovněž v minulosti odmítl jmenovat některé profesory.

"Život nás učí, že hlavní osobnostní rysy a způsoby jednání se u lidí nemění k lepšímu. Spíše naopak. Jenom naivní člověk by si mohl myslet, že prezident Zeman dodrží to, co před volbami sliboval. Tedy to, že se bude chovat jinak," uvedl Grubhoffer, jenž je momentálně ředitelem českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR.