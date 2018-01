Antizemanovská politika nestačila. Politici pro EZ komentují výsledek voleb

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

"Jsem spokojený, šťastný. Věřím, že volba Miloše Zemana přinese ujasnění, kdo jsme a co chceme," napsal pro EuroZprávy.cz sociální demokrat Jaroslav Foldyna. "Gratuluji panu prezidentovi Zemanovi k obhajobě mandátu a těším se na spolupráci," uvedl kandidát na předsedu ČSSD Jan Hamáček.

"Je třeba poblahopřát Miloši Zemanovi ke zvolení prezidentem České republiky. Především mu přeji pevné zdraví. Pevně věřím, že bude méně rozdělovat a více spojovat," vyjádřil se pro EuroZprávy.cz europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). "Respektuji výsledek demokratické volby. Díky všem, kteří šli k volbám, ještě víc díky všem, kteří zvolili změnu v čele země. Je to čestná a důstojná prohra. Zápas o budoucnost země nekončí...," je přesvědčený předseda STAN Petr Gazdík.

"Gratuluji prezidentu Zemanovi k vítězství. Fakt, že dokázal obhájit svůj mandát je výrazem obrovského uznání veřejnosti. Obhajoba je v politice vždy ta nejtěžší disciplína. Prezident Zeman ji zvládl, a proto má můj ohromný respekt," uvedl pro EuroZprávy.cz člen ČSSD Jan Birke.

"Tu přímou volbu nám byl čert dlužen. Jak by bylo lepší nadávat 281 poslancům a senátorům po volbě, než sledovat rozdělený národ a osobní útoky mezi lidmi v kampani," odkázal se občanský demokrat Václav Klaus ml. na twitterový příspěvek Mirka Topolánka a dále pro EuroZprávy.cz doplnil: "Jinak jedno moje dítě volilo Zemana, jedno Drahoše - mám je oba stejně ráda jsou oba stejní Češi."

"Miloš Zeman zúročil svou politickou zkušenost a schopnost vyvolávat emoce. Nastolil témata, zvýšil volební účast a působil autentičtěji než jeho soupeř. Tomu odpovídá výsledek," napsal pro EuroZprávy.cz Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Antizemanovská politika jeho vyzyvatele nestačila. Respekt k jeho výsledku by měl zavazovat obě strany," uvedl komunistický poslanec Jiří Dolejš. "Myslím, že volby prezidenta republiky dopadly dobře. Volba Miloše Zemana je signál, že i v nastávajícím období budou hájeny české zájmy," napsal pro EuroZprávy.cz komunista Stanislav Grospič.

"Fandil jsem Drahošovi, takže jsem výsledkem zklamán. Nicméně mi nezbývá než respektovat výsledek demokratických voleb a doufat, že druhé funkční období pana prezidenta Zemana bude daleko lepší než to první," uvedl pro EuroZprávy.cz poslanec za Piráty Lukáš Bartoň. "Respektuji výsledek demokratické volby, ač jsem ho nevolil, blahopřeji Miloši Zemanovi k vítězství. Přál bych si, aby druhé období nebylo kopií toho prvního. Aby se obraz Hradu vrátil k důstojnosti a hodnotám, které k němu patří. Zda to tak bude, si jist nejsem. Bohužel se obávám, že hluboce rozdělená společnost zůstane realitou," napsal lidovec Marek Výborný.

"Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství a přeji České republice, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal jejím nejlepším zájmům - doma i v zahraničí. Abychom mohli mluvit i o důstojnosti úřadu, i o úctě k ústavě. Jiřího Drahoše poslali voliči do 2. kola jako vyzyvatele. Chci mu poděkovat za korektní kampaň a snahu přinést do předvolební diskuse slušnost. Vedl vyrovnaný souboj, na změnu to však nestačilo," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS Petr Fiala.