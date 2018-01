Chovanec volil opět Zemana, Drahoš je podle něj velká neznámá

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

Chovanec Zemana volil už v prvním kole. „Já k němu (Zemanovi) nemám nekritický vztah, ale pořád si myslím, že pro nestabilní dobu je to lepší řešení," řekl. Uvedl také, že ho těší zatím avizovaná vysoká volební účast.

Předpokládá, že v případě zvolení Zemana by prezident dál pokračoval ve stejné politice, kterou dosud vedl. „Zůstane nezměněna směrem k migraci, k zahraniční politice, podpoře průmyslu, směrem k zastupování českých národních zájmů ve vztahu k Evropě i k dalším zemím, to by asi zůstalo neměnné," míní Chovanec.

Drahoše naopak vidí jako nepopsaný list. „Bude-li zvolen pan profesor Drahoš, avizoval, jakou politiku chce vést. Bude to politika, tak jak on říká, směrem k českým národním zájmům. Pro mě je pan profesor Drahoš velká neznámá, pokud bude zvolen, mě bude zajímat, jakou politiku bude chtít zastávat," dodal.