Ve třetím pokusu nechci jmenovat Babiše premiérem, řekl Drahoš. Pak svá slova musel mírnit

Drahoš se nechal slyšet, že by nepřijal jakýkoli návrh na jmenování premiéra. „Jakýkoliv určitě ne, to není povinnost prezidenta... Pokud by (Vondráček) navrhl pana Babiše, nejmenoval bych premiéra, který je trestně stíhán," řekl Drahoš v rozhlase.

Je jasné, že ve třetím kole jmenuje prezident premiéra na návrh předsedy sněmovny. Snažil bych se však předsedu upozornit, že mi nepřijde správné potřetí navrhnout na premiéra stejného kandidáta, jakému se nepodařilo získat důvěru v předchozích dvou kolech. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 26. ledna 2018

Večer svůj výrok zmírnil s tím, že by nechtěl jmenovat předsedou vlády někoho, kdo by dvakrát nezískal důvěru Sněmovny. Na twitterovém účtu uznal, že „je jasné, že ve třetím kole jmenuje prezident premiéra na návrh předsedy Sněmovny". „Snažil bych se však předsedu (Sněmovny) upozornit, že mi nepřijde správné potřetí navrhnout na premiéra stejného kandidáta, jakému se nepodařilo získat důvěru v předchozích dvou kolech," dodal.

Ústava dává hlavě státu dva pokusy vybírat premiéra. Pokud ani podruhé vláda nezíská důvěru poslanců, "jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny", uvádí ústava.

Jak poukazuje ústavní právník Jan Kudrna, za současné situace by prezident neměl možnost nominaci Sněmovny odmítnout. „Teoreticky by to snad bylo možné, kdyby předseda Sněmovny navrhl zcela nezpůsobilého kandidáta, například prokázaného agenta cizí moci, prokázaného kanibala anebo osobu soudem omezenou ve svéprávnosti. Ale to jsou případy spíše nereálné," řekl ČTK.