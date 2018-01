Oba Klausové volí Zemana. Mladší navíc prozradil, koho volí jeho přítelkyně a bývalé manželky

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

Hlasovací lístky ve schránce nenajdete. Co je potřeba vědět, než půjdete k prezidentským volbám?

„Bude to napínavé a výsledek těsný,“ předvídá Václav Klaus mladší. A výzkumy, které před volbami zveřejňovala média, mu dávají za pravdu.

Poukazuje také na to, že matika prvního kola nebude úplně platit. „První žena volila Topolánka, teď nejde. Druhá žena volila Topolánka, teď Zemana. Přítelkyně nevolila, teď se po debatách na Nově a Primě rozhodla, že půjde (Zeman),“ popisoval situaci ve svém okolí poslanec ODS.

Poukazuje na to, že ani jednu z nich nepřemlouval. „Sám jsem měl i variantu nejít - v prvním kole jsem volil Hynka. Ale jdu to tam hodit Zemanovi, nechci mít na Hradě poprvé od roku 1918 loutku,“ rýpnul si do Drahoše Klaus mladší.

Také jeho otec, bývalý prezident Václav Klaus, už dříve oznámil, že podporuje Miloše Zemana. Znamená prý jistotu. Navíc ví, co od něj může čekat. Druhého kandidáta Jiřího Drahoše označil za riskantní volbu.