Změna rolí? Zeman byl klidnější, Drahoš útočný. Ale vítězem byl nakonec někdo úplně jiný

Od prvních minut bylo vidět, že oba kandidáti změnili pro druhý duel strategii. Zeman nebyl tolik útočný a do řeči skákal jen minimálně, naopak Drahoš vykoukl ze své ulity a snažil se být ofenzivní, aby se svému soupeři alespoň vyrovnal. Není totiž náhoda, že po bizarní show na Primě začali dokonce i někteří Drahošovi fanoušci házet flintu do žita. "Agresivní" Drahoš chtěl zřejmě dokázat, že boj není zdaleka u konce.

Do Zemana proto od začátku šil, ve všech odpovědích neopomněl říci, že by to a ono dělal jinak než Zeman. Jako by si snad předsevzal, že pár hodin před otevřením volebních místností jasně ukáže, že je „antizeman“. To se mu možná i podařilo, touto taktikou ale spíše jen utvrdí své voliče, zatímco ty nerozhodnuté rozhodně na svou stranu nezíská.

Ukázalo se také, že Zeman (nebo ten, kdo mu chystal otázky) se neobtěžoval ověřit si fakta. Nebo si je možná úmyslně pozměnil. Při otázce, zda Drahoš stále tolik důvěřuje Miroslavu Kalouskovi, totiž vycházel z rozhovoru Drahoše pro Reflex. Problém je, že nic o důvěře v něm nezaznělo. Původní výrok ale zněl poněkud jinak. Drahoš pro média řekl pouze to že s Kalousek měl vždy korektní vztahy a že si jej vážil za to, že vždy splnil, co slíbil. paradoxní pak je, že šlo o jednu ze tří otázek, které byla předem připravena a napsána, takže měl Zemanův tým příležitost ji pečlivě formulovat.

Debata také znovu vyvolala spekulace o Zemanově zdraví – především proto, že si stávající hlava státu nechala několikrát zopakovat otázku. Lidé se tedy ihned začali pídit po tom, zda nemá Zeman problém se sluchem. Diskutující na sociálních sítích také zaujal jeden moment, když se debata motala kolem Kalouska. Když Drahoš vysvětlil, že nevidí důvod, proč by jej měl jmenovat ministrem, zeptal se jej Zeman:„Ale proč o tom mluvíte?“ „Protože jste se pana profesora ptal,“ opáčila Witowská. V tu chvíli se zdálo, že je Zeman poněkud „mimo" a že netuší, co se vlastně děje.

Kromě některých detailů ale debata vlastně nepřinesla nic nového. Drahoš nevyužil několik šancí. Mohl Zemanovi například důrazněji připomenout, jak kreativně si vykládal ústavu, jak často při různých příležitostech podle seberu Demagog.cz lhal, nebo jak se v kampani choval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ale ani Zeman už nedokázal na Drahoše vytáhnout nic jiného. Vrcholem jeho kampaně tak zřejmě zůstanou protidrahošovské letáky a billboardy o migraci.

Při zběžném pohledu na twitter se zdá, že nikdo z dvojice Zeman-Drahoš výrazněji nevyčníval – alespoň dle komentářů diváků. Pokud bychom měli někoho označit za vítěze, byla by to moderátorka Světlana Witowská. Ta oba muže zvládala kočírovat, udržovala pořádek a rozdělovala rovnoměrně prostor oběma kandidátům. To ostatně na závěr ocenil i sám Miloš Zeman. Právě ona dokázala, proč je tak důležité mít veřejnoprávní stanici. Pokud by si totiž nezaujatý divák dělal názor jen z „debat“ na ostatních stanicích, především z té na Primě, bylo by to opravdu velmi zlé.